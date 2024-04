Oedt 1b kann auch Kampf und schlägt den SK ADmira Linz auf schwierigem Untergrund knapp mit 1:0

Details Samstag, 20. April 2024 15:26

Im Rahmen der 23. Runde der Landesliga Ost kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK ADmira Linz und der ASKÖ Oedt 1b. Schaut man sich die Rückrundentabelle an, könnte man von einer verkehrten Welt sprechen, betrachtet man diese beiden Teams. So liegt der Gastgeber aus Linz auf dem hervorragenden vierten Rang. Die so prominent besetzte 1b des Oberösterreichliga-Primus kommt in der Rückrunde weiterhin nicht richtig in Fahrt und konnte erst zwei der sieben Rückrundenspiele für sich entscheiden und liegt in der Rückrundentabelle nur auf Rang neun. Somit sollte also Spannung geboten sein, denn die Gäste aus Oedt stehen sicher etwas mehr unter Druck als der SK ADmira Linz, welcher dank einer effizienten Rückrunde bereits auf Rang zehn vorgeklettert ist.

Partie geprägt durch Kampf

Von Beginn an zeichnete sich eine Partei ab, welche ganz im Zeichen der Wetterverhältnisse stand. Der starke Regen vor und während des Spiels machte die Platzverhältnisse entsprechend schwierig. Somit sollte sich ein Spiel abzeichnen, welches von Einsatzwille und Kampfgeist geprägt war. Dieser Umstand sollte dem SK ADmira Linz etwas entgegenkommen – weiß man doch um die spielerische Qualität der Herren aus Oedt. Auf Seiten der Hausherren war man versucht von Beginn an eine defensive Kompaktheit auf den Platz zu bringen. Diese Kompaktheit, gepaart mit einer körperlichen Präsenz und Robustheit war für die Gäste von Beginn an ein hartes Stück Arbeit. Auf Seiten von Oedt nahm man diesen Kampf aber von Minute eins an und setzte alle daran das erste Tor zu erzielen. In Hälfte eins waren es auf Seiten von Oedt Albi Muharemi, Simon Abraham, Martin Lindak und Khamzat Chakayev, welche aussichtreiche Situationen nicht nutzen konnten. Auf Seiten der Hausherren hatte man die ein oder andere Umschaltmöglichkeit, die aber nicht konsequent fertig gespielt wurde. In Summe machte man es der ASKÖ Oedt 1b aber richtig schwer und hielt dank einer kompakten Defensive gut dagegen.

Blitztor entscheidet Spiel

Lediglich zwei Minuten nach Seitenwechsel konnte der Gast aus Oedt das erste und einzige Tor dieser Partie erzielen. In dieser Situation waren es die Gäste, die eine Balleroberung für eine schnelle Umschaltaktion nutzen konnten. Der am heutigen Tag sehr gut aufgelegte Albi Muharemi wurde ins Laufduell geschickt, setzte sich im eins gegen eins durch und schloss eiskalt zur 1:0 Führung ab. Mit der Führung im Rücken behielt Oedt nach wie vor die Spielkontrolle. An der Spielanlage änderte sich auch nach dem Treffer wenig. Die Hausherren waren nach wie vor bemüht, sich auf ihre defensiven Aufgaben zu fokussieren und Kapital aus Umschaltgelegenheiten zu schlagen. Es fehlte lediglich die letzte Konsequenz und Kreativität im vordersten Drittel. Denn der SK ADmira Linz konnte in Hälfte zwei immer wieder Nadelstiche setzen und das Mittelfeld geschickt überbrücken. Die Defensive der ASKÖ Oedt war am heutigen Tag für die Hausherren aber nicht zu überwinden. So zeigte der Favorit aus Oedt eine ansprechende Leistung und nahm den Kampf auf dem schwer zu bespielenden Platz zu 100% an. Die Fans, welche diese Partie verfolgten, kamen zwar nicht durch spielerische Glanzleistungen, aber sehr wohl durch den Einsatzwillen beider Mannschaften auf ihre Kosten.

Gerald Baumgartner, Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt:

„Die Mannschaft hat heute herausragende Moral und Einstellung gezeigt. Wir haben den Kampf auf dem schwierigen Platz zu 100% angenommen und verdient gewonnen.“

Die Besten ASKÖ Oedt 1b: Pauschallob bzw. herausragend Albi Muharemi

