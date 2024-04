Starker Auftritt! SK St. Magdalena liest Schlusslicht Katsdorf die Leviten

Details Sonntag, 21. April 2024 00:31

Der SK St. Magdalena hat sich nach zwei Zittersaisonen in der aktuellen Spielzeit endlich stabilisieren können. An Spieltag 23 empfing der Tabellenneunte Schlusslicht SPG Katsdorf und meisterte auch diese vermeintliche Pflichtaufgabe mit Bravour. Für die Mannen aus dem Mühlviertel geht es langsam aber sicher in eine entscheidende Phase, braucht man definitiv ein Wunder, um irgendwie die Klasse halten zu können.

Doppelbestrafung für Katsdorf

So ganz gelang es dem SKM vor heimischer Kulisse anfangs nicht der Favoritenrolle gänzlich gerecht zu werden, man war zwar spielerisch die bessere Mannschaft, im vorderen Drittel aber zu harmlos. Dies rächte sich fast sogar, als in Minute 14 ein missglückter Rückpass den Hausherren fast zum Verhängnis geworden wäre, Keeper Jeroen Huysmans zeigte sich aber hellwach und klärte in letzter Instanz außerhalb seines Strafraums. Der Knackpunkt folgte dann in Minute 29: Nach einem Foul an Pascal Dochnal sah Katsdorfs Berkay Pala glatt-rot, obendrein landete dann auch noch ein aus dem Freistoß resultierender Distanzschuss von Florian Wagner abgefälscht im Netz – grausame, bittere Pille für die Gäste. Fortan war dann ganz klar der SKM die bessere Mannschaft und schrammte noch einige Male haarscharf am nächsten Treffer vorbei, vorerst sollte es aber nicht sein.

Gäste geraten unter die Räder

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Urfahranern dann gar noch einen Gang zuzulegen: Man entzückte mit simplem, aber ansehnlichen und gutem Fußball und konnte auch die Chancenverwertung aufwerten. In Minute 53 folgte dann auch der erste Treffer des zweiten Durchgangs:

Nach einer Kopfballverlängerung genau in den Lauf von Kevin Mayer folgt dessen ideales Zuspiel in die Mitte wo der mitlaufende Zbynek Musiol zum 2:0 vollendet. Peter Steiner, Ticker-Reporter

Knapp neun Minuten später schnürte Musiol nach Vorarbeit von Marko Culjak per Kopf auch schon seinen Doppelpack und sorgte für die Vorentscheidung in einer Partie, die womöglich schon in Minute 29 entschieden war. Die Hausherren hatten nun auch richtig Lust auf Tore schießen, während die Katsdorfer zunehmend auseinanderfielen – Maximilian Egger stellte nach Wagner-Ecke via Kopfball auf 4:0 (68.), ehe Florian Krennmayr vier Minuten später ebenso nach einem Corner das Leder mit dem Hinterkopf in die Maschen „scherzelte". In der Schlussphase ruhte man sich etwas auf der mehr als komfortablen Führung aus, wonach Katsdorf der Ehrentreffer gelang – der eine Minute zuvor eingewechselte Alexander Straußberger verwertete einen Abpraller zum 1:5 (79.). Fünf Minuten später machte SKM-Youngstar Moritz Stöttinger nach einem Sololauf auf der rechten Seite dann den 6:1-Endstand perfekt.

Am kommenden Freitag trifft der SK St. Magdalena auf die Union Print&Wear Putzleinsdorf, die SPG Katsdorf spielt tags darauf gegen den UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Sportlicher Leiter SK St. Magdalena):

„Der Sieg ist schlussendlich in der Höhe verdient. Klar steht Katsdorf mit dem Rücken zur Wand und kriegt dann einen aus ihrer Sicht fraglichen Ausschluss. Das 1:0 bricht dich in dieser Situation dann natürlich. Wir hatten in der zweiten Halbzeit dann wirklich Spaß am spielen, das war schön für den Zuschauer. Das war ein netter Nachmittag, das Spiel war auf jeden Fall drei Klassen besser als das Wetter."

Die Besten: Pauschallob SKM bzw. Kevin Mayer (ZOM)

Landesliga Ost: SK St. Magdalena – SPG Power Packaging Katsdorf, 6:1 (1:0)

84 Moritz Stöttinger 6:1

79 Alexander Straußberger 5:1

72 Florian Krennmayr 5:0

68 Maximilian Egger 4:0

62 Zbynek Musiol 3:0

53 Zbynek Musiol 2:0

31 Florian Wagner 1:0

