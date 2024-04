Knapper Favoritensieg – Schwertberg gewinnt auswärts gegen Neuzeug

Details Sonntag, 21. April 2024 10:17

Am gestrigen Nachmittag duellierten sich der ATSV Neuzeug und ASKÖ Steinbach Schwertberg im Rahmen der 23. Runde der Landesliga Ost. Die Heimmannschaft, die mit zehn Zählern punktgleich mit der SPG Katsdorf auf dem letzten Tabellenplatz steht, geht als absoluter Underdog gegen Schwertberg, die in den bisherigen Spieltagen schon ganze 25 Punkte mehr sammeln konnten, ins Heimspiel. Da das Ergebnis jedoch nicht mittels Statistiken und Papierformen bestimmt wird, kann auch diese Partie für Überraschungen sorgen.

Systemumstellung mit Erfolg

Schwertberg ging mit einer Systemveränderung ins Spiel und startete in einem 3-4-3, um mehr Kontrolle gegen die hoch anlaufende Heimmannschaft zu erhalten. Diese Taktik funktionierte auch und die Gäste hatten in Form von Michael Hoislbauer, Gabriel Sandner und Manuel Mühlbachler drei richtig gute Möglichkeiten auf das 1:0; die Führung wäre zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient gewesen. Die vierte gute Chance sollte Schwertberg nach rund 25 Minuten in Führung bringen: Fabian Hofer nimmt Maß und konnte den Ball ins Tor unterbringen. Neuzeug war sowohl vor als auch nach dem Treffer sehr präsent in der Partie und trat spielerisch und physisch stark auf, hatte aber wenig zwingende Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer und somit ging es mit der 1:0 Führung für die Gäste auch in die Halbzeitpause.

Platzverweis sorgt für Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeitpause kam Neuzeug immer besser in die Partie und erzielte schließlich auch den Ausgleichstreffer; wieder nach rund 25 Minuten nach Wiederanpfiff. Nach einer hohen Ballstafette, wo Schwertberg überhaupt keinen Zugriff bekommt und einer Flanke von der linken Seite, setzte Dominik Dora mit einem Kopfball das Leder ins Tor. Das Unentschieden sollte aber nur eine Minute lang währen, bevor Alen Zuban Michael Hoislbauer mit einem langen Ball schickt. Im eins gegen eins mit dem Torwart behielt dieser die Nerven und brachte Schwertberg erneut in Führung. Wieder nur wenige Sekunden nach dem Tor hätte Schwertberg einen Elfmeter erhalten können, der Schiedsrichter ließ die Partie jedoch weiterlaufen. Im Gegenzug erhielt Andreas Bauernberger eine gerechtfertigte Rote Karte, wodurch die Gäste die letzte Viertelstunde in Unterzahl bestreiten mussten. Durch hohe und lange Bälle versuchte Neuzeug nun den Ausgleichstreffer zu erzwingen. Mühlberger hatte für die Gastmannschaft dann noch eine gute Möglichkeit nach einem Konter, das Spiel endete jedoch mit dem 2:1 für Schwertberg.

Wolfgang Gruber, Trainer ASKÖ Steinbach Schwertberg:

„Wenn wir hinten sind, verlieren wir die Partie, mit der Führung gewinnst du die Partie trotz Platzverweis. Keine überragende Leistung von uns, aber eine ordentliche Mannschaftsleistung mit viel Rotation in der Startelf.“

Die Besten Steinbach Schwertberg: Gabriel Sandner und Fabian Hofer

