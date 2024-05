Klassenerhalt so gut wie fix: SPG St. Florian/Niederneukirchen prolongiert Siegesserie gegen Viktoria Marchtrenk

Details Freitag, 03. Mai 2024 18:54

Die SPG St. Florian/Niederneukirchen konnte am gestrigen Donnerstag ihre Siegesserie erneut prolongieren und hat das große Ziel „Klassenerhalt“ fünf Runden vor Schluss bereits fast schon realisiert. Dafür schlug man diesmal die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk, dessen Achterbahnfahrt so weitergeht – in der Vorwoche konnte sich die Begic-Truppe noch gegen den viertplatzierten SV Traun durchsetzen.

Waglhuber bringt Florianer erneut in Führung

Nach einem spielfreien Wochenende zeigten sich die aktuell so formstarken Sängerknaben zu Beginn noch etwas schläfrig. Gegen eine bekanntlich starke Offensivabteilung der Marchtrenker hatte man so alle Hände voll zu tun, hielt aber die Gäste oft auch in letzter Instanz vom Torerfolg ab. Im aktuellen Lauf der Obermüller-Truppe inbegriffen ist auch die Stärke, dass man in entscheidenden Momenten da ist und aus wenig viel macht: In Minute 14 war es so wieder Konstantin Waglhuber, der nach einem Eckball von Sanel Skrgic zum 1:0 einköpfen konnte. Auch im weiteren Verlauf wussten die Hausherren das eine oder andere Mal über Umschaltmomente und Standards gefährlich zu werden, während die Viktoria sich immer wieder am kompakten Defensivverbund des Gegners die Zähne ausbiss.

Marchtrenk beendet Partie zu neunt

In Durchgang zwei ein ähnliches Bild: Die Zuseher sahen eine eher chancenarme Partie – die Marchtrenker konnten nicht richtig, St. Florian war nicht mehr wirklich unter Zugzwang. In Minute 70 schwächten sich die Gäste dann selbst. Nach einem Foul sah Jonathan Winetzhammer eine harte rote Karte, mit der man ganz und gar nicht einverstanden war. Zehn Minuten vor Schluss musste auch Stefan Marcinkovic nach wiederholter Kritik via Ampelkarte vorzeitig vom Feld (80.). In der Schlussphase verpassten es die Schützlinge von Gerhard Obermüller zwar die Vorentscheidung herbeizuführen – Jakob Andeßner und Lorenz Egger ließen gute Einschussmöglichkeiten liegen – anbrennen sollte aber auch trotz großer offensiver Bemühungen der Viktoria auch nichts mehr.

Stimme zum Spiel

Gerhard Obermüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Wir haben jetzt die vierte Runde hintereinander mit drei Punkten abschließen können. Man hat auch im Spiel gemerkt, dass wir selbstbewusster auftreten. Die Jungs haben es speziell gegen den Ball sehr gut gemacht, ich bin sehr zufrieden. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, um mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Da kann ich der Mannschaft nur gratulieren.“

Die Besten St. Florian: Simon Otteneder (TW), Thomas Mitterndorfer (ZM), Konstantin Waglhuber (IV)

