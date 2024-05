ASKÖ Donau Linz nimmt Hürde ATSV Neuzeug - Underdog bleibt bis zum Schluss voll im Spiel!

Details Samstag, 04. Mai 2024 08:10

Am Freitagabend kam es im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen dem ATSV Neuzeug und der ASKÖ Donau Linz. Ein Duell zweier Mannschaften, welche beide enorm unter Druck stehen. Während bei den Hausherren langsam, aber sicher die Lichter ausgehen und man immer weiter Richtung Abstieg schlittert, gilt es bei den Gästen aus Linz die Chance auf den momentan schwer zu realisierenden Meistertitel zu wahren. Will man dem Tabellenführer nochmal gefährlich werden, so darf man sich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Vor allem in einem Spiel, in dem man aus Sicht der Linzer von Pflichtpunkten sprechen muss. Somit sollte ein brisantes Duell in der Landesliga warten, weil für beide Mannschaft nach wie vor viel auf dem Spiel steht.

Underdog eiskalt erwischt

Von Beginn an entwickelte sich das erwartbare Spiel. Donau Linz übernahm sofort das Kommando und hatte zumeist den Ball in den eigenen Reihen. Der ATSV Neuzeug agierte, wie man es bereits gewohnt ist, mutig und lief den Favoriten mit hohem Pressing an. Dieses mutige Auftreten sollte direkt bestraft werden. Nachdem man im vordersten Drittel nicht griffig genug verteidigte, erkannte Kapitän Aid Vojic den Laufweg des startenden Edvin Orascanin. Letztgenannter wurde per langem Zuspiel perfekt vom Kapitän in Szene gesetzt und ließ dem Torhüter des ATSV Neuzeug per „Lupfer“ keine Chance. Somit erwischte man den mutig agierenden Underdog in Minute vier eiskalt.

Schwierige Platzverhältnisse

Der mit Fortdauer der Partie stärker werdende Regen setzte dem Untergrund immer weiter zu. Die Platzverhältnisse wurden in logischer Konsequenz immer schlechter. Das sollte den Hausherren mit ihrer aggressiven Spielweise natürlich zugutekommen. In der Phase nach dem Führungstreffer wurde die Partie ausgeglichener. Der ATSV Neuzeug agierte mit langen Bällen, um das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Die Favoriten aus Linz konnten in dieser Phase ihr gewohntes Spiel nicht mehr in dieser Deutlichkeit aufziehen. So kamen die Hausherren auch zu der ein oder anderen gefährlichen Standardsituation. Richtig zwingend wurde es in Hälfte eins für den ATSV Neuzeug aber nicht. Vor der Halbzeit hatten dann die Linzer die Möglichkeit das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. So war der Schlussmann der Hausherren bei einem Distanzschuss von Edwin Skrgic nicht ganz sattelfest.

Donau übersteht beste Phase der Hausherren

Zu Beginn der zweiten Halbzeit fand der Favorit aus Linz wieder besser zu seinem Spiel. So hatte erneut Edwin Skrgic die Chance auf 2:0 zu stellen. Diese Torchance sollte für die Hausherren eine Art Wachmacher sein. Die beste Phase der Heimischen sollte folgen. Bei einem Schuss von Safak Ileli konnte der heute in der Innenverteidigung aushelfende Balazs Schmidtka auf der Linie klären. Kurz darauf fiel ein Abschluss des ATSV Neuzeug, der nach einer Kombination aus Schuss und Pass aussah, zu harmlos aus. Nach dieser kurzen Drangphase übernahmen die Linzer wieder das Kommando. Der eingewechselte Kevin Hinterberger war in dieser Phase der auffälligste Akteur am Feld und hatte zunächst selbst die Chance auf das 2:0. Kurz darauf bediente er per feinem Fersenzuspiel Qerim Idrizaj, welcher diese aussichtreiche Chance ebenfalls nicht nutzen konnte. Bis zum Schlusspfiff hatte die ASKÖ Donau Linz das Spiel soweit im Griff und ließ keine konkrete Chance des ATSV Neuzeug mehr zu. Somit siegt der Favorit verdient, jedoch knapper als es im Vorfeld vermutet werden durfte.

Adnan Kaltak, Trainer ASKÖ Donau Linz:

„In Summe ein verdienter Sieg in einem schwierigen Auswärtsspiel gegen einen Gegner der jeden Punkt braucht. Der Untergrund hat es uns ebenfalls nicht leicht gemacht. Wir nehmen diesen erkämpften Sieg gerne mit.

Die Besten ASKÖ Donau Linz: Qerim Idrizaj (ZOM), Balazs Schmidtka (IV), Salid Amadu (RV)

Details

