SK St. Magdalena holt auswärts einen Punkt gegen Tabellenführer Rohrbach!

Samstag, 04. Mai 2024 20:17

Der UFC PIENO Rohrbach-Berg und der SK St. Magdalena duellierten sich in der Raiffeisen Arena in einem Match, das mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten in einem Spiel voller Wendungen, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen, doch letztendlich mussten sie sich die Punkte teilen.

Ein erster Durchgang voller Action

Die Partie startete energisch mit der ersten großen Chance für den UFC Rohrbach-Berg in der 6. Minute, doch der Abschluss von Leibetseder wurde von Asböck pariert. Die frühe Offensive der Rohrbacher wurde schließlich in der 12. Minute belohnt, als Yigit Yilmaz nach einem Fehler des gegnerischen Torwarts das 1:0 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange, denn bereits eine Minute später glich der SK St. Magdalena durch Kevin Mario Mayer zum 1:1 aus, nachdem ein kurz ausgeführter Eckball direkt im langen Eck landete. Die Gäste legten nach und gingen in der 37. Minute durch Felix Haas mit 1:2 in Führung. Die erste Halbzeit schien mit diesem Ergebnis zu Ende zu gehen, doch in der letzten Sekunde vor dem Pausenpfiff gelang Simon Leibetseder der Ausgleich zum 2:2, nachdem er einen abprallenden Ball im Netz unterbrachte.

Zweite Halbzeit ohne Sieger

Nach dem Seitenwechsel suchten beide Teams die Entscheidung, doch trotz einiger Chancen blieb es beim 2:2. Die Rohrbacher hatten eine große Möglichkeit in der 69. Minute, doch Leibetseder schoss deutlich über das Tor. Auch die Gäste versuchten ihr Glück, wurden aber von einer starken Defensive um Thaller und dem Torwart Strixner, der mehrere Chancen vereitelte, gestoppt. In den letzten Minuten des Spiels flachte die Partie ab und trotz drei Minuten Nachspielzeit konnte kein Team den entscheidenden Treffer erzielen.

Als der Schiedsrichter Johannes Weilhartner die Partie nach 94 Minuten abpfiff, stand es leistungsgerecht 2:2. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung, konnten aber ihre Chancen nicht in einen Sieg ummünzen. Die Zuschauer in der Raiffeisen Arena bekamen ein spannendes und unterhaltsames Spiel zu sehen, auch wenn am Ende kein Sieger feststand.

Landesliga Ost: Rohrbach : St. Magdalena - 2:2 (2:2)

47 Simon Leibetseder 2:2

37 Felix Haas 1:2

13 Jan Mittermayr 1:1

13 Kevin Mario Mayer 0:1

