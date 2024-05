Trotz zwei roter Karten – Oedt 1b erringt Unentschieden gegen Traun

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:16

Am gestrigen Nachmittag duellierten sich der SV HAKA Traun und die ASKÖ Oedt 1b im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Ost. Es treffen Platz drei gegen Platz vier in der Tabelle aufeinander. Während Traun die letzten zwei Spiele verloren hatte, konnte Oedt 1b die letzten drei Spiele allesamt gewinnen, ohne dabei auch nur ein Gegentor zu kassieren. Mit einem Sieg könnten die Gäste punktgleich mit den Hausherren ziehen. In diesem Spitzenspiel sollte auf jeden Fall ein brisantes Duell warten, wo beide Mannschaften den Platz als Sieger verlassen wollen.

Führung und Platzverweis für Oedt

Bei perfektem Wetter und einigen Zuschauern startete die Partie. Sowohl Traun, die im Kader aktuell nicht aus dem Vollen schöpfen können und einige Ausfälle zu verbuchen haben, als auch Oedt, die in den letzten Spielen immer mehr rotierten und neuen Spielern Chancen gaben, starteten nicht in Bestbesetzung. Die Hausherren fanden dann zwar besser in die Partie, das erste Tor erzielten jedoch die Gäste. Trauns Schlussmann stand viel zu weit vor seinem Kasten, weshalb Martin Lindak ihn mit einem langen, hohen Ball aus sehr weiter Distanz überwinden konnte. Traun ließ sich vom Rückstand aber nicht beirren und blieb weiter spielbestimmend. Nach etwas mehr als 20 Minuten rannte ein Spieler des Heimteams alleine aufs Tor, wurde aber von Jovan Petrovic, der der letzte Mann war, zu Fall gebracht – folgerichtig gab es die Rote Karte.

Ausgleichstreffer und nächster Platzverweis

Die Überzahl beflügelte Traun nun noch mehr und sie spielten zielstrebig Richtung Ausgleich. Durch einen Distanzschuss zehn Minuten nach dem Platzverweis von Rene Kober ins rechte Kreuzeck stand es dann 1:1; der Schuss war aber definitiv nicht unhaltbar. Vor dem Pausenpfiff gab es zudem noch einen weiteren Platzverweis für die Gäste: Davor Kukec musste mit der Ampelkarte vom Feld. Mit dem 1:1, wobei bei beiden Treffern die Torhüter nicht gut aussahen, ging es in die Halbzeitpause. Trotz Angriff über Angriff kam Traun in der zweiten Halbzeit nicht zu allzu großen Chancen und konnte die Überzahl nicht nutzen. Oedt verteidigte konsequent und brachte so das Spiel über die Runden. Schlussendlich ein 1:1, wobei Traun sicherlich deutlich näher am Siegtreffer war.

Markus Erbschwendtner, Trainer SV Traun:

„Mit zwei Mann mehr am Feld musst du dieses Spiel eigentlich gewinnen, aber das Unentschieden müssen wir so weit akzeptieren, von der Platzierung her hat sich nichts geändert, wir sind nach wie vor Dritter und auch in den nächsten Spielen wollen wir noch das Maximale aus dieser Saison herausholen.“

Die Besten SV Traun: Stefan Grimm und Amar Kadic (beide IV)

