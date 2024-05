Erfolgslauf der ASKÖ Schwertberg nimmt auch im Derby kein Ende – Coach Wolfgang Gruber im Interview!

Details Sonntag, 05. Mai 2024 18:43

Am gestrigen Samstagnachmittag hieß es Derbytime im Donauwell Stadion in Naarn. Die heimische DSG Union Naarn empfing vor knapp 600 Zuschauern die ASKÖ Schwertberg. Die Gäste reisten nach drei Siegen in Folge mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen zum Nachbarn und wurden ihrer Favoritenrolle vollends gerecht, fuhr man einen ungefährdeten 3:0-Derbysieg ein (zum Spielbericht). Ligaportal sprach nach der Partie mit Schwertberg-Coach Wolfgang Gruber über den aktuellen Erfolgslauf und die Zielsetzung für den Saisonendspurt.

Ligaportal: Was ist ihr Fazit zum gestrigen Derbysieg?

Gruber: „Wir haben beim 1:1 im Hinspiel-Derby zwei Punkte liegen gelassen, das haben mir die Spieler in den letzten Tagen bereits eingetrichtert. Wir haben nach den ersten Minuten, in denen Naarn eine gute Chance hatte, den Druck erhöhen können und sind durch einen Standard zur Führung gekommen. Wir waren denke ich auch über 90 Minuten gesehen verdienter Derbysieger.“

Ligaportal: Im Frühjahr läuft es bei euch etwas besser als im Herbst. Was sind konkrete Dinge, die in der Rückrunde etwas besser funktionieren?

Gruber: „Ich glaube, dass auch der Herbst bombastisch war von uns. Wir waren da schon richtig stabil und gut, wir hatten am Start ein kleines Loch, da waren die Gegner aber auch stark. Die Mannschaft hat aber gut zusammengefunden, weil die Mischung aus arrivierten und jungen Spielern gut passt. Wir haben zwar Probleme gegen Mannschaften, die tief stehen und uns das Spiel machen lassen. Wir können aber unwahrscheinlich gut umschalten und haben sehr leidenschaftliche Spieler, die fast in jeder Situation funktionieren, weil sie so charakterstark sind."

Ligaportal: Man darf durchaus durch die starken Leistungen mit dem vierten Platz liebäugeln. Ist der auch euer dezidiertes sportliches Ziel?

Gruber: „Ich habe im Winter als Ziel vorgegeben, dass wir keine Partie mehr verlieren werden im Frühjahr. Auf diesem Weg sind wir gerade und das werden wir durchziehen. Der fünfte Platz wäre natürlich bombastisch, wir haben aber noch eine Runde in der wir pausieren müssen. Das wird uns schon wehtun. Wir dürfen dadurch nicht mehr viele Punkte abgeben, es ist aber möglich mit dieser Mannschaft, unter die Top-5 zu kommen.“

Ligaportal: In der nächsten Runde wartet der SV Traun. Das ist eine Mannschaft, die wieder etwas spielstärker ist. Wie bereitet man sich auf die Erbschwendtner-Truppe vor?

Gruber: „Ich glaube auch, dass die Trauner was die Spielstärke betrifft weit über uns zu stellen sind. Wir sind aber als Team so viel besser und fürchten daher den Gegner nicht, haben aber unwahrscheinlichen Respekt. Wir wissen auch, wo die Hebel anzuheben sind und werden die Partie daheim sicher nicht verlieren.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.