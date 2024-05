UFC Rohrbach-Berg holt sich mit Derbysieg Tabellenführung zurück

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:10

In einem spannenden Bezirksderby der 26. Runde der Landesliga Ost behauptete sich der UFC Rohrbach-Berg mit einem 4:2 gegen die Union Print&Wear Putzleinsdorf. Nach einem 1:0-Auswärtserfolg im Hinspiel behielt die Eisschiel-Elf, die als einziges Team der Liga 2024 noch ungeschlagen ist, auch vor heimischer Kulisse die Oberhand und holte sich mit dem achten Sieg im zehnten Rückrundenspiel die am Freitag an Donau Linz verlorene Tabellenführung zurück. Die Putzleinsdorfer hingegen sind nach der sechsten Auswärtspleite vom "Strich" nur durch drei Punkte getrennt.

Intensiver Schlagabtausch und torreiche Anfangsphase

Das Match begann mit einem emotionalen Moment, einer Schweigeminute für den verstorbenen Ex-Spieler Matthias Kolenz, was dem Beginn eine besondere Bedeutung verlieh. Putzleinsdorf überraschte dann in der 4. Minute, als Wolfgang Ranetbauer nach einer starken Einzelleistung das 0:1 erzielte. Die Rohrbacher ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und glichen durch Jan Mittermayr, der in der 9. Minute per Kopfball erfolgreich war, aus.

Nur fünf Minuten später konnte der Titelaspirant durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Jakub Hric in Führung gehen, nachdem Yigit Yilmaz im Strafraum gefoult wurde. Dieser Treffer zum 2:1 brachte zusätzliches Selbstvertrauen, und trotz einiger guter Möglichkeiten der Gäste, behielten die Rohrbacher die Oberhand im Spiel.

Sandner bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Der Beginn der zweiten Halbzeit sah ein aggressiveres Putzleinsdorf, das gleich zu Beginn mit dem 2:2 durch Paul Dorfer in der 47. Minute ausglich. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Stefan Sandner brachte die Heimmannschaft in der 52. Minute erneut in Führung, als er einen Querpass von Yilmaz ins rechte Eck beförderte.

Das Spiel blieb intensiv, und beide Teams kämpften hart um jeden Ball. Die Rohrbacher zeigten jedoch, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. In der 64. Minute erzielte Markus Gahleitner das 4:2, indem er einen abgewehrten Ball im Netz unterbrachte. Dieser Treffer setzte den Schlusspunkt unter die Torschützenliste und stellte die Weichen endgültig auf Sieg für den alten und neuen Tabellenführer.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten einen UFC, der das Spiel kontrollierte und die Putzleinsdorfer, die trotz einiger Versuche, den Anschluss zu finden, nicht mehr wirklich gefährlich wurden. Mit einem verdienten 4:2-Endstand bestätigten die Rohrbacher ihre Ambitionen und ihren Anspruch, an der Spitze der Landesliga Ost zu stehen. Der UFC Rohrbach-Berg machte mit diesem Sieg einen großen Schritt nach vorne und zeigte, dass sie bereit sind, den Titel in der Landesliga zu holen.

Dietmar Schuster (Co-Trainer UFC Pieno Rohrbach-Berg):

"Nach dem frühen 0:1 war es schwer für uns. Wir sind dann durch einen Freistoß und einen Elfmeter mit 2:1 in Führung gegangen und hätten diese vor der Halbzeit ausbauen müssen. In der Pause haben wir uns vorgenommen, an das Ende der ersten Halbzeit anzuschließen, was leider durch einen frühen Fehler und Gegentor nicht gelungen ist. Danach haben wir direkt mit einem Wechsel reagiert, dann das Spiel wieder auf unsere Seite gebracht und schlussendlich aufgrund des Chancenplus definitiv verdient gewonnen".

Die Besten: Pauschallob bzw Stefan Sandner und Jan Mittermayr

Landesliga Ost: Rohrbach : Union Putzleinsdorf - 4:2 (2:1)

64 Markus Gahleitner 4:2

52 Stefan Josef Sandner 3:2

47 Paul Dorfer 2:2

14 Jakub Hric 2:1

9 Jan Mittermayr 1:1

4 Wolfgang Ranetbauer 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Nikolaus Barth erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.