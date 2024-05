Vorentscheidung im Abstiegskampf? Die SPG Katsdorf entscheidet Kellerduell gegen den ATSV Neuzeug knapp für sich!

Details Sonntag, 12. Mai 2024 12:06

Im Rahmen der 26. Runde der Landesliga Ost kam es zum absoluten Showdown im Tabellenkeller. So empfing die SPG Katsdorf den ATSV Neuzeug. Die Hausherren konnten zuletzt ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben und den klar besser platzierten SC Marchtrenk besiegen. Die Gäste warten seit nunmehr sechs Spielen auf einen vollen Erfolg. Die Ausgangslage in diesem Spiel war klar. So hieß es für beide Mannschaften verlieren verboten. Mit einem Sieg könnte die SPG Katsdorf den Vorsprung auf den direkten Konkurrenten auf sechs Punkte erhöhen und dem ATSV Neuzeug somit wohl die letzte Hoffnung auf den Klassenerhalt nehmen. Umgekehrt könnten die Gäste mit einem Dreier das Rennen um den Abstieg noch einmal richtig anheizen und ihrerseits die rote Laterne abgeben. Somit war höchste Spannung in diesem klassischen Sechs-Punkte-Spiel geboten.

Zerfahrenes Spiel

In einem Spiel, in dem es um mehr als um drei Punkte geht ist es nicht selten der Fall, dass von beiden Mannschaften nicht das letzte Risiko zu erwarten ist. So entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in welcher der ATSV Neuzeug zunächst mehr vom Spiel hatte. In Minute 14 wurde es erstmals richtig gefährlich im Strafraum der Hausherren. Nachdem Safak Ileli frei zum Kopfball kam, konnte der Stürmer des ATSV Neuzeug den Ball nicht im Tor unterbringen. Die Hausherren agierten vorsichtig und legten den Fokus auf eine kompakte Defensive. Aus dieser Kompaktheit heraus wollte man durch Umschaltgelegenheiten offensive Nadelstiche setzen. Ein weiteres Mittel, welches die Hausherren in der ersten Halbzeit nutzen wollten, waren Standardsituationen. Durch diese kam man immer wieder gefährlich in den Strafraum der Gäste. Leichte spielerische Vorteile waren in Hälfte eins auf Seiten des ATSV Neuzeug zu erkennen. In Summe fehlte aber die letzte Konsequenz im vordersten Drittel auf beiden Seiten. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeit.

Standardsituation entscheidet

Die zweite Hälfte begann mit Hausherren, die nun aktiver und giftiger als in Hälfte eins agierten. Nach wenigen Minuten kam man auch zur ersten guten Möglichkeit. Die Defensivabteilung des ATSV Neuzeug konnte eine Hereingabe in letzter Instanz vor dem einschussbereiten Alexander Straußberger entschärfen. In dieser Phase war das Spiel ausgeglichener und beide Mannschaften fanden mehr aussichtsreiche Situationen als noch in Hälfte eins vor. In Minute 63 die nächste gute Gelegenheit für die Hausherren. Nachdem Fabian Schimböck gut von Vasyl Habor in Szene gesetzt wurde, ging der Abschluss Zentimeter über das Gehäuse der Gäste. In Minute 74 sollte es erstmals zum Torerfolg kommen. Nach einem Eckball war der aufgerückte Konrad Walaszek zur Stelle und köpfte zum vielumjubelten 1:0 Führungstreffer ein. Ein Tor das den Hausherren in dieser Phase natürlich entgegenkam. So konnte man sich wie bereits zu Beginn des Spiels zurückziehen und auf Umschaltsituationen lauern.

Heimkeeper avanciert zum Matchwinner

Der ATSV Neuzeug musste in der Schlussphase natürlich alles nach vorne werfen. Selbst ein Remis schien für das Tabellenschlussschlicht zu wenig. Bereits vor dem Führungstreffer konnte sich Keeper Dominik Eder auszeichnen und einen gut angetragenen Distanzschuss entschärfen. In den letzten Minuten der Partie scheiterten die Gäste mehrmals am starken Schlussmann der Hausherren. Somit hält der Torwart der SPG Katsdorf die knappe Führung fest und avanciert in diesem ungemein wichtigen Spiel zum Matchwinner für sein Team.

Franz Schützenberger, Trainer SPG Katsdorf:

„Wir wussten es wird ein Kampfspiel und wir haben das gut angenommen. Wir sind natürlich sehr glücklich mit dem Dreier. Das gibt uns noch einmal Auftrieb für die letzten Spiele.“

Die Besten SPG Katsdorf: Dominik Eder (TW)

