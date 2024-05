Fünftes Unentschieden im sechsten Spiel – St. Ulrich und Naarn trennen sich mit 2:2

Details Sonntag, 12. Mai 2024 12:33

Im Rahmen des 26. Spieltags der Landesliga Ost kam es am Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen USV St. Ulrich und DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn. Während die Hausherren, vor allem durch die zahlreichen Remis, im Tabellenmittelfeld stehen, sind die Gäste mit acht Punkten Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz noch minimal im Abstiegsrennen vertreten. Naarn wartet schon seit dem 17. Spieltag auf einen Sieg, dort konnte man gegen das Tabellenschlusslicht aus Neuzeug mit drei Punkten nach Hause fahren.

Überlegene Hausherren gegen effiziente Gäste

Die ersten Minuten verliefen recht ruhig ohne gefährliche Offensivaktionen, ehe Naarn nach rund zehn Minuten das erste Mal gefährlich wurde, den Schuss ins lange Eck konnte St. Ulrichs Schlussmann jedoch zur Ecke klären. In den nächsten Minuten spielte sich St. Ulrich dann Chance um Chance und wurde nach rund 25 Minuten mit dem 1:0 belohnt. Nach einem Einwurf von rechts auf Arslan Nesimovic, behauptet sich dieser stark und spielte den Ball zu Christoph Kugfarth, der das Leder dann traumhaft ins Kreuzeck versenkte. In den nächsten Minuten hatte das Heimteam auch noch mehrere Möglichkeiten auf 2:0 zu stellen, nach rund 40 Minuten traf Naarn dann jedoch mit ihrer zweiten Chance zum Ausgleichstreffer. Nach einem guten Eckball köpfte Florian Mairböck zum 1:1 ein. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Rollentausch und verdientes Endergebnis

In der zweiten Halbzeit änderten sich die Verhältnisse und Naarn kam besser aus der Halbzeitpause. Die Gäste hatten nun zwar mehr Spielanteile, die gefährlichen Offensivaktionen blieben bisher aber noch aus. Nach rund 20 Minuten belohnten sich die Gäste dann mit dem Führungstreffer. Nach einem Ballverlust der Hausherren kam der lange Ball der Gäste auf die rechte Seite. Dort schnürte Mairböck nach schönem Doppelpass seinen Doppelpack und die 2:1 Führung – der Abschluss unhaltbar unter die Latte. Der Rückstand rüttelte St. Ulrich wieder wach und nach einer Viertelstunde konnten sie wieder auf 2:2 stellen. Kugfarth dribbelt hervorragend durch den eng stehenden Defensivverbund der Gegner und schließt ab; sein Schuss wird geblockt, springt direkt wieder auf Kugfarths Schienbein, dann an die Innenstange und schlussendlich in den Kasten – kurioser Treffer zum Ausgleich. Nach dem Treffer wurde St. Ulrich in den letzten Spielminuten wieder besser und hatte noch die ein oder andere Möglichkeit. Letztendlich blieb es aber beim 2:2 und einem gerechten Remis, da die Hausherren in der ersten Hälfte und die Gäste in der zweiten Hälfte besser waren.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

„Zur Pause hätten wir sicher 3:0 führen müssen, zweite Halbzeit war es umgekehrt, da war Naarn dann einfach die bessere Mannschaft. Unsere Mannschaft hat aber nicht aufgegeben und weiterhin nach vorne gespielt. Im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden, weil wir den Ausgleich einfach wollten, auch wenn er etwas glücklich zustande gekommen ist. Aufgrund der zwei Halbzeiten ein verdientes Ergebnis für beide Teams.“

Die Besten USV St. Ulrich: Pauschallob

