Siegesserie wieder prolongiert! Auch der SV Traun beißt sich an formstarker ASKÖ Schwertberg die Zähne aus

Details Sonntag, 12. Mai 2024 15:23

In einem spannenden Match der 26. Runde der Landesliga Ost sicherte sich die ASKÖ Schwertberg einen überzeugenden 3:0 Heimsieg gegen SV HAKA Traun. Für die Schwertberger ist es der bereits fünfte Sieg in Serie, wodurch man Platz fünf weiter festigt. Sofern man den Lauf prolongieren kann, darf man sogar noch auf eine Top-3-Platzierung hoffen – dafür müsste man aber auf Schützenhilfe hoffen.

Schwertberg erwischt Traun vor der Pause eiskalt

Der erste Durchgang gehörte zwar klar den Hausherren, die ersten guten Chancen fand aber der SV Traun vor: In Minute zwei scheiterte die Erbschwendtner-Elf an Schwertberg-Keeper Alexander Ebner, 14 Minuten später hatte Sasa Petrovic den dann schon umkurvt, Phillip Gschwandtner kratzte den darauffolgenden Abschluss mit einer Monstergrätsche aber noch von der Linie. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden dann die Angriffe der Gastgeber immer konkreter, bis kurz vor dem Abpfiff auch der Knoten platzte, und das direkt doppelt: Erst köpfte Michael Hoislbauer nach Flanke von Fabian Farthofer zur Führung (40.), ehe Alen Zuban mit einem Distanzschuss auf 2:0 stellte (43.).

Wurm gelingt Prämierentreffer – Gschwandtner verletzt sich schwer

In Durchgang zwei dann ein etwas anderes Bild: Traun suchte immer wieder mit brutaler Zielstrebigkeit Sasa Petrovic mit Hilfe von langen Bällen, sodass sich ein Hin und Her entwickelte. Von Schwertberg kam nach Wiederanpfiff deutlich weniger, man wusste aber auch mit einer stabilen Defensive zu punkten und ließ wenig zu. In Minute 73 dann ein Schockmoment für die Hausherren: Gschwandtner musste nach einer schweren Verletzung mit dem Krankenwagen abtransportiert werden – der erst vermutete Knöchelbruch bewahrheitete sich im Zuge der Untersuchungen Gott sei Dank nicht. Durch einen Ausschluss von Julian Kollingbaum (79.) kam bei Traun zwar nochmal Hoffnung auf, treffen sollten aber nur die Schwertberger noch einmal: Nach Vorarbeit von Gabriel Sandner vollstreckte Youngstar Tobias Wurm zum 3:0-Endstand und erzielte gleichsam seinen ersten Treffer für die Schwertberger Kampfmannschaft.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Gruber (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Die Stimmung ist natürlich unwahrscheinlich gut nach dem fünften Sieg in Serie. Wenn es läuft, läuft es halt einfach. Traun ist fußballerisch sicher eine der besten Mannschaften der Liga, wir können solche Gegner aber mit unserer Physis und Kampfkraft biegen – das hat man schon gegen Rohrbach und Donau gesehen, da hat es aber knapp nicht gereicht. Wir haben auch verdient gewonnen durch die enorme Willenskraft der Mannschaft, das tut jedem Gegner weh."

Die Besten Schwertberg: Pauschallob bzw. Alexander Ebner (TW), Michael Hoislbauer (ST)

Landesliga Ost: ASKÖ Schwertberg : SV HAKA Traun - 3:0 (2:0)

98 Tobias Wurm 3:0

43 Alen Zuban 2:0

40 Michael Hoislbauer 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.