Favorit Oedt stoppt den hervorragenden Lauf von St. Florian/Niederneukirchen

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen der ASKÖ Oedt 1b und der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen. Sowohl die Heimmannschaft, die seit fünf Spielen ungeschlagen ist, als auch das Auswärtsteam, das die letzten vier Spiele allesamt gewann und dadurch auch die Abstiegssorgen beiseitelegen konnte, sind sehr gut in Form und wollen auch in diesem Spiel an die letzten Leistungen anknüpfen. Trotz den kürzlich starken Auftritten von St. Florian wird Oedt 1b als Favorit in ihr Heimspiel gehen.

Oedt beginnt Stark und erzielt frühen Treffer

Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spielgeschehen und spielten ab der ersten Spielminute ambitionierten Offensivfußball. Die Gäste fanden überhaupt nicht gut ins Spiel, da die Verteidigung sofort unter Druck gesetzt wurde und die Hausherren auf die Führung drängten. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde war es dann auch schon so weit und Oedt belohnte sich früh mit der Führung. Nach einem guten Kombinationsspiel über die rechte Seite schloss Martin Grasegger präzise ab und ließ dem Schlussmann der Gastmannschaft keine Chance. Auch nach der Führung blieben die Gastgeber spielbestimmend und spielten mit ordentlich Selbstvertrauen weiter nach vorne. Bis zum Pausenpfiff blieb es aber bei der 1:0 Führung für den Favoriten.

Oedt macht in der zweiten Hälfte den Deckel drauf

Die Gäste kamen ambitioniert aus der Halbzeitpause heraus und versuchten mehr Spielanteile zu generieren. Die großen Möglichkeiten auf den Ausgleich blieben jedoch aus und nach etwas mehr als einer halben Stunde schlug die Heimmannschaft erneut zu. Khamzat Chakayev, der sich durch mehrere Abwehrspieler kämpfte, konnte den Torwart schlussendlich im eins gegen eins mit einem wuchtigen Schuss überwinden und auf 2:0 erhöhen. Durch Konterangriffe blieb Oedt auch zuvor weiterhin gefährlich. Defensiv blieb Oedt die vollen 90 Minuten stabil und konnte den Gästen den Anschlusstreffer verwehren. Letztendlich brachten die Hausherren den 2:0 Vorsprung über die Zeit, womit sie, durch die Niederlage von Konkurrenten Traun, nun auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Für St. Florian/Niederneukirchen ist es eine bittere, aber schließlich auch verdiente Niederlage, da man sich in diesem Spiel nicht mit einem Treffer belohnte. Sie bleiben auf dem zehnten Tabellenrang, müssen sich diese Saison aber wahrscheinlich nicht mehr die größten Sorgen machen. Am kommenden Spieltag geht es für sie zu Hause gegen Schwertberg, die aktuell überragend in Form sind, indessen Oedt 1b nächste Woche Spielpause hat.

