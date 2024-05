Viktoria Marchtrenk behält in Putzleinsdorf die Oberhand

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:17

In einem Match der 27. Runde der Landesliga Ost sicherte sich der SV Viktoria Marchtrenk einen verdienten 3:1-Auswärtssieg gegen die Union Putzleinsdorf. Im Duell zwischen dem Drittletzten der Tabelle und dem Sechstplatzierten ging es vor allem für die Hausherren um wichtige Punkte. Doch die Union zog im elften Rückrundenspiel zum siebenten Mal den Kürzeren und ist vom "Strich" weiterhin nur durch drei Zähler getrennt.

Umkämpfte erste Halbzeit

Das Spiel begann dynamisch mit einer frühen Chance für den Außenseiter, als Wolfgang Ranetbauer in der ersten Minute einen weiten Ball auf Sebastian Pühringer spielte, dessen Versuch jedoch von Viktoria-Tormann Tobias Petter pariert wurde. Die Gäste antworteten prompt und gingen in der 12. Minute in Führung. Ein Missverständnis in der Putzleinsdorfer Abwehr ermöglichte es Aaron Sternbauer, den Ball zu Bernd Schörghuber zu spielen, der keine Mühe hatte, die Kugel im leeren Tor unterzubringen. Die Heimmannschaft zeigte sich jedoch unbeeindruckt und fand in der 35. Minute den Ausgleich, als Danilo Duvnjak nach einer Ecke zum 1:1 traf.

Beide Teams hatten ihre Chancen, wobei Marchtrenk besonders durch Schörghuber gefährlich blieb, dessen Versuche gegen Ende der ersten Hälfte knapp das Ziel verfehlten. Putzleinsdorf konnte mit dem Halbzeitpfiff durch Pühringer beinahe in Führung gehen, doch wieder war Goalie Petter zur Stelle.

Karlovits bringt Viktoria auf die Siegerstraße

Die erste Hälfte endete mit einem Schreckmoment, als Marchtrenks Daniel Scheidleder verletzt vor der Putzleinsdorfer Bank behandelt werden musste. Trotz dieses Zwischenfalls nahm die Viktoria in Hälfte Zwei das Heft in die Hand und ging in der 73. Minute erneut in Führung. Rafael Karlovits nutzte eine präzise Hereingabe von Schörghuber, um den Ball an Union-Torwart Fabian Magauer vorbeizuspielen.

Putzleinsdorf kämpfte weiter, doch ihre Angriffsbemühungen wurden durch eine Verletzung von Daniel Wögerbauer, der nur kurz nach seiner Einwechslung wieder vom Feld musste, gedämpft. In der 84. Minute sorgte Viktoria für die Entscheidung: Nach einem weiten Ball und einer Parade von Magauer war es Schörghuber, der den Abpraller zum 1:3 verwertete.

Trotz einiger später Chancen von Putzleinsdorf, die den Anschlusstreffer hätten erzielen können, hielt die Defensive der Viktoria stand und sicherte den 3:1-Auswärtssieg. Das Spiel endete mit jubelnden Gästen, die einen Sieg in einem hart umkämpften Spiel feierten.

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf : Viktoria Marchtrenk - 1:3 (1:1)

84 Bernd Schörghuber 1:3

74 Rafael Karlovits 1:2

35 Danilo Duvnjak 1:1

13 Bernd Schörghuber 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Klaus Draxler erstellt.

