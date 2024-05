"Wir haben unser langfristiges Ziel erreicht und sind mittlerweile eine feste Größe in der Landesliga Ost" - Sportlicher Leiter Rene Knogler zum gestrigen 3:1 Erfolg gegen die Union Putzleinsdorf und zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins

Details Samstag, 18. Mai 2024 10:44

Die ASKÖ Viktoria Marchtrenk wurde im Rahmen der 27. Runde der Landesliga Ost ihrer Favoritenrolle am Freitagabend gerecht und bezwang die Union Putzleinsdorf verdient mit 3:1. Somit konnte man Tabellenrang sechs festigen und man darf in den Reihen der Marchtrenker von einer bis dato erfolgreichen Saision sprechen. Zur weiteren Ausrichtung sprach Ligaportal mit dem Sportlichen Leiter, Rene Knogler

Rene Knogler, Sportlicher Leiter Viktoria Marchtrenk im Interview:

Ligaportal: Wie ist der gestrige Sieg einzuschätzen?

"Der gestrige Sieg ist sehr hoch einzuschätzen. Die Konstellation und die Voraussetzungen für dieses Spiel waren sehr schwierig. Auf unserer Seite geht es realistisch betrachtet nicht mehr um sehr viel. Natürlich möchten wir jedes Spiel gewinnen, aber in so einer Saisonphase kann es durchaus passieren, dass die Luft etwas draußen ist. Der Gegner hat klare Abstiegssorgen und musste Vollgas geben. Diesem haben wir uns entgegengestellt und verdient gewonnen. Gratuliere an unsere Mannschaft!"

Ligaportal: Wie sieht die personelle Situation aus?

"Die personelle Situation ist seit mehreren Wochen sehr angespannt. Mit zwei langzeitverletzten Spielern, sowie angeschlagenen Spielern konnten wir selten aus dem vollen schöpfen. Gestern waren zudem noch zwei Spieler gesperrt. Dadurch können wir aber immer wieder jungen Spielern die Chance geben. Diese haben das Vertrauen in den letzten Wochen super zurückgezahlt."

Ligaportal: Wie kann man diese Ausfälle kompensieren?

"Bei uns sind einige junge Spieler im Kader. Der Kader ist bekanntermaßen nicht der Größte, darum ist die Situation umso höher einzuordnen. Es werden immer wieder junge Spieler hochgezogen und das spiegelt unsere Philosophie wider."

Ligaportal: Wie ist man mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden?

"Wir sind hochzufrieden. Wir stehen da, wo wir uns zu Saisonbeginn realistisch eingeordnet haben. Trotz aller Widrigkeiten werden wir es wieder schaffen einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Das macht uns sehr stolz!"

Ligaportal: Wie sieht die mittelfristige Ausrichtung aus?

"Ähnlich wie in den vergangenen Jahren. Wir haben uns vor einigen Jahren vorgenommen, dass wir eine feste Größe in dieser Liga werden wollten. Wir dürfen mittlerweile von uns behaupten, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Zukünftig möchten wir weiterhin unsere Philosophie vorantreiben und im vorderen Drittel der Liga bleiben."

Ligaportal: Wie läuft die Zusammenarbeit im Trainerteam, ihr bekommt im Sommer bekanntlich einen neuen Trainer?

"Grundsätzlich ist es seit ca. 2 Wochen offiziell das Dominik Feigl unser neuer Trainer ist. Wir arbeiten schon zu 100% mit ihm zusammen und planen bereits den Kader für die kommende Saison."

Ligaportal: Wie schaut die Kaderplanung aus?

"Wir haben geschafft beinahe den gesamten Kader zu verlängern. Es könnte 1-2 Abgänge geben, welche wir in qualitativem und quantitativem Ausmaß kompensieren werden. Somit kann auch das Trainerteam bereits fest planen."

Ligaportal: Welche Ziele verfolgt der Verein?

"Zum einen möchten wir unsere 1b mit jungen, hungrigen Spielern weiter ausbauen. Diese soll in den kommenden Jahren ein Grundstein für unsere Landesliga Mannschaft werden. Für dieses ambitionierte Ziel erfordert es nachhaltige Arbeit und eine langfristige Ausrichtung. Zum anderen möchten wir uns auf Funktionärsebene etwas breiter aufstellen, um noch professioneller arbeiten zu können. Was die KM betrifft, sehen wir uns wie gesagt gegenwärtig sowie zukünftig im vorderen Drittel der Landesliga Ost."

