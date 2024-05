Spannendes Nullsummenspiel zwischen St. Florian/Niederneuk. und ASKÖ Schwertberg

Details Samstag, 18. Mai 2024 16:37

In der 27. Runde der Landesliga Ost stand das Duell zwischen der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen und ASKÖ Steinbach Schwertberg auf dem Programm. Trotz engagierter Bemühungen beider Teams konnten die Zuschauer keine Tore bejubeln. Das Spiel endete, wie es begonnen hatte mit einem 0:0 Unentschieden aber gestaltete sich trotz dessen sehr munter und ereignisreich.

Schwertberg mit Chancenplus

Nachdem sich die Florianer in den vergangenen Wochen mit einer eindrucksvollen Siegesserie aus dem Abstiegskampf kämpfen konnten endete am letzten Spieltag der Erfolgslauf der Obermüller-Truppe letzten Samstag in Oedt. Gegen eine aktuell ebenso formstarke Schwertberger Truppe fand man dennoch gut in die Partie und begegnete dem Tabellenfünften über weite Strecken auf Augenhöhe. So entwickelte sich eine recht muntere Partie in Durchgang eins, in der die Hausherren zwar etwas mehr Spielanteile verbuchten, die besseren Chancen aber die Gäste hatten. Trotz des hohen Tempos ging es aber ohne Tore in die Kabinen.

Hausherren verpassen Lucky-Punch

Auch in Durchgang zwei sahen die Zuseher großteils ein ganz ähnliches Spiel wie im ersten Abschnitt. Die Schwertberger präsentierten sich weiterhin immens lauf- und kampfstark, was oft auch für Unterbrechungen sorgte und den Spielfluss der Hausherren oft unterbrach. In den zweiten 45 Minuten fanden im Gegensatz zu den ersten aber dann die Florianer die besseren Chancen vor, scheiterte zwei Mal St. Florians Lorenz Egger an einem überragend-parierenden Alexander Ebner im Gehäuse der ASKÖ. Am Ende einigten sich die Teams auf eine Unentschieden, welches in Anbetracht des Spielverlaufs auch in Ordnung ging.

Stimme zum Spiel

Gerhard Obermüller (Trainer SPG St. Florian/Niederneukirchen):

„Ich bin komplett zufrieden, wir haben wieder gepunktet und das Unentschieden ist verdient. Nach der Niederlage gegen Oedt war das wichtig für uns. Wir konnten auch den Ausfall von Konstantin Waglhuber kompensieren und haben es richtig gut gemacht. Das war auch in der Abwehr eine sehr starke Leistung, in Summe gesehen sind wir zufrieden mit dem 0:0.

Die Besten St. Florian: Dominik Zittmayr (IV), Michael Heibl (LV)

