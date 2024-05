Spektakuläre Wende in Marchtrenk: Kensy-Elf dreht Spiel und stürzt Tabellenführer

Details Samstag, 18. Mai 2024 19:42

In einer dramatischen Partie der 27. Runde der Landesliga Ost gelang es dem SC Marchtrenk, einen 0:2 Rückstand gegen den UFC PIENO Rohrbach-Berg umzudrehen und mit einem 3:2 den Platz als Sieger zu verlassen. Vor heimischer Kulisse zeigte die Kensy-Elf eine beeindruckende Moral und Kampfgeist, um gegen den bisherigen Tabellenführer drei Punkte zu ergattern. Der UFC hingegen muss nach der erst zweiten Saisonniederlage den Platz an der Sonne verlassen, die Mühlviertler haben jedoch ein Spiel weniger ausgetragen als Konkurrent Donau Linz.

Titelaspirant mit Blitzstart

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Gastgeber, als Rohrbach-Berg bereits in der 4. Minute durch Markus Gahleitner in Führung ging. Nach einer schnellen Einzelaktion landete der Ball im Netz der Marchtrenker. Das Team aus Rohrbach legte schnell nach und verdoppelte den Vorsprung in der 9. Minute durch einen Volley von Jan Mittermayr nach einem Eckball, was die Dominanz der Gäste in der Anfangsphase unterstrich.

Der SC Marchtrenk fand jedoch in der 19. Minute durch Christoph Roitner den Anschluss. Roitner nutzte eine Unachtsamkeit in der Rohrbacher Abwehr und traf gekonnt ins rechte Eck. Trotz weiterer kleinerer Chancen gelang es Marchtrenk nicht, den Ausgleich vor der Pause zu erzielen, was das Spiel mit einem Halbzeitstand von 1:2 in die Pause schickte.

Hausherren machen Rückstand wett - Entscheidung in Minute 91

Nach der Pause kam der SC Marchtrenk entschlossen aus der Kabine. Trotz mangelnder Großchancen blieben sie am Drücker und ihre Bemühungen wurden in der 81. Minute belohnt. Nach einem langen Einwurf und einem Gewühl im Strafraum gelang es Thumfart, den Ball zum 2:2-Ausgleich ins Netz zu köpfen. Die Rohrbacher, die bis dahin die sicherere Mannschaft waren, fanden kaum noch Mittel, um gefährlich vor das Tor der Heimmannschaft zu kommen.

Das Momentum lag nun klar auf Seiten der Marchtrenker, die in der Schlussphase alles nach vorne warfen. In der 91. Minute sorgte eine Flanke von Ikoko für den entscheidenden Moment: Roitner kam erneut zum Zug und traf mit etwas Glück zum 3:2. Der Jubel bei den Marchtrenker Spielern und Fans kannte keine Grenzen, als Schiedsrichter Fragner das Spiel wenig später abpfiff.

