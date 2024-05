ADmira Linz gewinnt und befördert Katsdorf in große Abtiegssorgen

Details Sonntag, 19. Mai 2024 12:48

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Power Packaging Katsdorf und dem SK ADmira Linz. Die Hausherren befinden sich im absoluten Abstiegskampf, konnten in den letzten zwei Partien aber zwei extrem wichtige Siege feiern und stehen nun sechs Punkte vorm Tabellenschlusslicht. Mit einem Sieg in diesem Spiel könnten sie auch mit Putzleinsdorf und Naarn gleichziehen. Die Gäste konnten hingegen nur in zwei der letzten fünf Spiele eigene Treffer verbuchen und nur einen Zähler mitnehmen.

Unspektakuläre Nullnummer in Halbzeit eins

ADmira Linz startete besser in die Partie und ließ Katsdorf praktisch keine Offensivmöglichkeiten zu. Die Gäste hatten hingegen einige Chancen, konnten in der ersten Hälfte jedoch auch noch nicht treffen. Insgesamt eine eher blasse Partie von beiden Seiten, wo Linz aber die deutlich bessere Mannschaft war. Mit einem 0:0 ging es in die zweite Hälfte, die mehr Highlights zu bieten hatte.

Vier Treffer und ein Platzverweis

Nach zehn Minuten in Halbzeit zwei fiel dann das erste Tor des Spiels. Andre Schmid lief mit dem Ball am Fuß von der Außenbahn ins Zentrum und schloss im Sechzehner ins Eck ab – die 1:0 Führung für die Gäste. Zehn Minuten später konnte das Gästeteam die Führung erhöhen. Nach einem ähnlichen Angriff, diesmal aber von der linken Seite, kam der Pass ins Zentrum, wo Lukas Moser zum 2:0 vollendete. Fünf Minuten darauf musste der Torschütze das Spielfeld durch eine Ampelkarte verlassen und ADmira Linz stand die letzten 20 Minuten nur noch mit zehn Mann am Platz. Dadurch wurde Katsdorf auch besser und hatte etwas mehr Spielanteile. In der 83. Spielminute erzielten sich auch noch den Anschlusstreffer in Form von Vasyl Habor zum 2:1. Dieser wurde im Zentrum nicht genügend unter Druck gesetzt und schloss aus ca. 18 Metern traumhaft ins Eck ab – der schönste Treffer des Spiels. In der 90. Spielminute gab es durch das 3:1 der Gäste dann aber die endgültige Entscheidung. Andre Schmid überwand den Torhüter im eins gegen eins nach einem Konter und schnürte seinen Doppelpack. Mit diesem Ergebnis wurde das Spiel auch beendet; bitter für die Hausherren, die sich mit dieser schwachen Leistung nicht mit wichtigen Punkten im Abstiegskampf belohnen konnten.

Michael Gruber, Trainer SK ADmira Linz:

„Es war insgesamt ein überschaubares Spiel. Von Katsdorf war es keine gute Leistung; wir können es aber auch besser. Im Endeffekt hatten wir das Spiel im Griff und viele Chancen; es hätte auch noch höher ausgehen können. In Summe sind wir mit den drei Punkten aber natürlich zufrieden.“

Die Besten SK ADmira Linz: Andre Schmid

