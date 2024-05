"Remis Könige" gewinnen nach drei Unentschieden en suite wieder! Der USV St. Ulrich bezwingt die SPG St. Florian/Niederneukirchen nach langem Kampf!

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:17

Im Rahmen der 28. Runde der Landesliga Ost kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem USV St. Ulrich und der SPG St. Florian/Niederneukirchen. Es spielen somit zwei Mannschaften gegeneinander, welche sich in einer komfortablen Tabellensituation befinden. Die Hausherren wurden in der Rückrunde bis dato erst einmal bezwungen und haben den Titel „Remis König“ mit bereits 13 Punkteteilungen mehr als verdient. Die Gäste weisen, was die Punkte betrifft, zwar einen gewissen Respektabstand zu den vorderen Plätzen auf, können aber ebenfalls befreit ins Saisonfinale gehen. Somit konnten sich die Zuseher auf zwei frei aufspielende Mannschaften freuen.

Ausgeglichene Anfangsphase

Es sollte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Spielanteilen für beide Seiten entwickeln. Beiden Mannschaften merkte man eine gewisse Leichtigkeit an. Das Spiel sollte in gewisser Art und Weise die Tabellensituation widerspiegeln. Die erste aussichtsreiche Situation entwickelte sich nach einem weiten Einwurf der Gäste. Das Schiedsrichtergespann entschied jedoch auf Abseits, ehe der Ball im Tor landete. Nach dieser gefährlichen Situation beruhigte sich das Spielgeschehen etwas. Das Spiel fand in dieser Phase weitgehend im Mittelfeld statt. Da keine der beiden Mannschaften so richtig ins vordere Drittel des Gegners vordringen konnte. Dies lag jedoch auch daran, dass die Defensivabteilungen beider Mannschaften gut eingestellt waren. Das Spielsystem beider Mannschaften wurde vom Gegner ebenfalls gespiegelt. Ein weiteres Indiz dafür, dass beide Trainer ihre Mannschaften gut auf den heutigen Gegner eingestellt hatten.

Highlight erst in der Nachspielzeit

Nachdem sich wohl alle Beteiligten damit abgefunden hatten mit einem Remis in die Pause zu gehen hatte Maximilian Dutzler etwas dagegen. Nach einem Foul ca. 30 Meter zentral vor dem Tor der Gäste legte sich der Offensivmann den Ball zurecht und versenkte diesen sehenswert per Innenstange zum 1:0. Somit ging es mit der denkbar knappsten Führung in die Pause.

St. Florian verpasst Ausgleich

In Halbzeit zwei kamen die Gäste etwas besser aus der Kabine. Die Hausherren wirkten in dieser Phase etwas zurückhaltend und überließen den Gästen vorerst das Spielgeschehen. So kam die SPG St. Florian/Niederneukirchen zu der bis dato besten Gelegenheit. Nach einer Hereingabe von Gregor König wurde diese immer länger und länger und ging an Freund und Feind vorbei. Der Abschluss von Noah Brandstätter konnte dank Torwart Lukas Steindl, welcher den Ball gekonnt an den Pfosten lenken konnte, entschärft werden. Diese Chance diente als Weckruf für die Hausherren, welche fortan das Spielkommando übernahmen. In dieser Phase drang man immer wieder in die Hälfte der Gäste vor, agierte im letzten Drittel aber nicht konsequent genug. Ein Abschluss von Lukas Genshofer ging zu zentral aufs Tor und fand somit nicht den Weg ins Tor.

Gmainer-Solo entscheidet

Nachdem beide Mannschaften ihre Chancen vorerst ungenutzt ließen, blieb es bis in die Schlussphase spannend. Erst in Minute 86 konnten die Hausherren die Partie entscheiden. Nachdem Elias Gmainer mehrere Verteidiger gekonnt stehen ließ und auch im Duell mit dem Schlussmann der Gäste eiskalt blieb, stellte er auf 2:0 und entschied somit diese Partie zugunsten des USV St. Ulrich.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

„Wir konnten heute endlich wieder mal zuhause gewinnen. Wir spielen grundsätzlich eine solide Rückrunde und haben uns heute im Vergleich zu den vergangenen Partien mit einem Sieg belohnt!“

Die Besten USV St. Ulrich: Christoph Kugfarth (ZM), Maximilian Dutzler (RM)

