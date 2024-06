Keine Chance für Neuzeug: SC Marchtrenk überrollt Absteiger

Details Freitag, 31. Mai 2024 17:01

Im Duell der 29. Runde der Landesliga Ost (OÖ) konnte der SC Marchtrenk einen beeindruckenden 6:0-Auswärtssieg gegen den ATSV Neuzeug einfahren. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte sich die Überlegenheit der Gäste, die mit einer torreichen Vorstellung ihre Ambitionen unterstrichen. Die Neuzeuger hatten dem kaum etwas entgegenzusetzen und gingen am Ende deutlich unter.

Marchtrenk startet souverän

Auch wenn der Abstieg des ATSV Neuzeug bereits im Vorfeld besiegelt war, startete die Truppe von Markus Allerstorfer mutig und gut in die letzte Heimpartie der Saison. Man forcierte immer wieder Angriffe über die Außenbahnen, fand zum eigenen Leidwesen trotz großer Bemühungen kein Rezept gegen defensiv-kompakte Marchtrenker. Die Gäste zeigten sich indes auch weit effektiver und gingen durch eine Standardsituation auf eiskalte Art und Weise in Minute 32 in Führung. Stefan Hessenberger köpfte nach einem Eckball zum 1:0 ein. Der bittere Rückschlag ließ Neuzeug folglich in alte Muster fallen, man zog sich etwas zurück und misste es, den nötigen Gang hochzuschalten um vor der Pause zurückzuschlagen.

Ein Torfeuerwerk in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel nahm die Gästetruppe dann so richtig Fahrt auf. Knapp sechs Minuten gespielt, war es wieder der aufgerückte Hessenberger, der nach einer Hereingabe richtig stand um zum zweiten Tagestreffer einnickte. Daraufhin spielte sich die Kensy-Elf so richtig in Rage und schraubte auch das Ergebnis dementsprechend in die Höhe: Antonio Tikvic stellte nur eine Minute nach dem 2:0 nach einem Getümmel im Strafraum auf 3:0, ehe Ivan Gvozden nach einer Einzelaktion den vierten Tagestreffer erzielen konnte (62.). Auch in der Schlussphase steckten die Gäste nicht auf und rollten einen Angriff nach dem anderen auf das Neuzeuger Heiligtum. In Minute 76 stellte Julian Peterstorfer mit einem satten Schuss auf 5:0, ehe in Minute 88 noch ein absolutes Highlight folgte: Peterstorfer fasste sich aus der eigenen Hälfte ein Herz und bugsierte das Leder von der Mittelauflage zum 6:0-Endstand ins Gehäuse.

Stimme zum Spiel

Helmut Puttinger (Co-Trainer SC Marchtrenk):

„Wir haben sehr kompakt agiert und konnte unsere Stärken ausspielen. Der Gegner hat sich in der zweiten Halbzeit dann mehr oder weniger ergeben und kaum versucht, nach vorne zu spielen. Wir sind sehr engagiert aufgetreten, wenn wir das in dem einen oder anderen Spiel in dieser Meisterschaft auch so gemacht hätten, wären wir vielleicht noch ein Stück weiter vorne. Was mich extrem freut ist, dass drei junge Burschen von den Juniors auch zum Einsatz kommen konnten, da sieht man, dass wir von unten herauf gut arbeiten."

Die Besten SC Marchtrenk: Pauschallob gesamter Kader

Landesliga Ost: Neuzeug : SC Marchtrenk - 0:6 (0:1)

88 Julian Peterstorfer 0:6

76 Julian Peterstorfer 0:5

62 Ivan Gvozden 0:4

52 Antonio Tikvic 0:3

51 Stefan Hessenberger 0:2

32 Stefan Hessenberger 0:1

