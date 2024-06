DSG Union Naarn fixiert mit 3:0-Sieg gegen SKM Klassenerhalt

In einer Begegnung der vorletzten Runde der Landesliga Ost setzte sich die DSG Union Naarn am Ende souverän mit 3:0 gegen den SK St. Magdalena durch und fixierte mit dem sechsten Saisonsieg den Klassenerhalt. Bereits in der ersten Halbzeit ging Naarn in Führung und dominierte das Spielgeschehen. Trotz einiger vielversprechender Chancen der Urfahraner musste der SKM die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Mairböck bringt Naarn in Front

Der Anpfiff im Donauwell-Stadion ertönte und die Partie begann vielversprechend. Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Ambitionen und kam bereits in der fünften Minute zu einer guten Gelegenheit. Nach einer Ecke konnte SKM-Keeper Jeroen Huysmans den Ball zunächst abwehren, doch die Union blieb gefährlich. Es dauerte bis zur 42. Minute, bis die Gastgeber den ersten Treffer erzielten. Valentyn Plutenko brachte den Ball aufs Tor, der Torwart Huysmans parierte, ließ den Ball jedoch abprallen, und Florian Mairböck verwandelte sicher ins Kreuzeck zum 1:0 für die Naarner.

Nach der Pause kam Naarn unverändert aus der Kabine, während St. Magdalena einige Umstellungen vornahm. Dies änderte jedoch nichts an der Spielweise der Gastgeber, die weiterhin das Tempo vorgaben. Bereits in der 50. Minute konnte Alexander Grinninger auf 2:0 erhöhen. Ein hoher Ball in den Strafraum wurde von Huysmans nur unzureichend abgewehrt, Grinninger nutzte die Gelegenheit und netzte ein, trotz eines letzten Rettungsversuchs des Keepers.

Grinninger trifft zur Vorentscheidung

In der Folge versuchte der SKM, den Rückstand zu verkürzen. Felix Haas schoss aus der Distanz, doch der Ball klatschte an die Latte. Die Heimiscchen blieb jedoch weiter gefährlich und verpassten in der 54. Minute nur knapp das 3:0, als Mairböck eine große Chance ungenutzt ließ. Schließlich machte Mairböck in der 90. Minute alles klar und schloss einen Sololauf gekonnt ab, indem er den Ball ins lange Eck schoss und den Endstand von 3:0 besiegelte.

Der Schlusspfiff ertönte nach 92 Minuten, und die DSG Union Naarn konnte einen verdienten Sieg feiern. Trotz der Bemühungen und einiger Chancen auf Seiten von St. Magdalena blieb der Ehrentreffer aus. Die Riedl-Elf zeigte eine starke Leistung und fixierte den Klassenerhalt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Florian (4630 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Florian mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.