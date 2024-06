SV Traun ergattert Last-Minute-Punkt gegen Nachzügler Katsdorf

Details Samstag, 01. Juni 2024 20:49

Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV HAKA Traun und der SPG Katsdorf trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. In einer intensiven Partie in der vorletzten Runde der Landesliga Ost sahen die Zuschauer vier Tore und viele packende Szenen. Die Gäste gingen zwei Mal in Führung, brachten den Vorsprung aber nicht ins Ziel und kassierten in der Nachspielzeit den Ausgleich. Trotz des Achtungserfolgs gegen den Tabellendritten hängen die Katsdorfer am Relegationsplatz fest.

Guttenbrunner bringt mit erstem Landesliga-Treffer Gäste in Front

Das Spiel begann nach einer halbstündigen Verzögerung. Beide Mannschaften gingen von Beginn an hohes Tempo und erspielten sich Chancen. Besonders die Katsdorfer zeigten früh, dass sie gewillt waren, das Spiel zu gewinnen. Trotz guter Gelegenheiten für die Trauner war es letztendlich Katsdorf, das in der 38. Minute den ersten Treffer der Partie erzielten. Lukas Guttenbrunner verwandelte einen präzisen Pass und brachte sein Team in Führung. Der 19-Jährige durfte sich zu seinem ersten Landesliga-Treffer beglückwünschen lassen.

Die Trauner waren sichtlich bemüht, schnell den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste verteidigten geschickt und ließen nicht allzu viel zu. Der Halbzeitstand von 0:1 spiegelte die engagierte Leistung der Katsdorfer wider, die es verstanden, ihre Chance zu nutzen.

Lucky Punch in Minute 91

Nach der Pause kam Traun mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits in der 52. Minute gelang den Hausherren der Ausgleich. Saša Petrović nutzte nach einem Eckball eine Konterchance und blieb vor SPG-Torhüter Dominik Eder eiskalt. Petrović' Treffer zum 1:1 war der Startschuss für eine spannende zweite Halbzeit, in der beide Teams alles gaben.

Die Partie blieb hart umkämpft, und in der 77. Minute hatte der Nachzügler die Nase abermals vorne. Die Katsdorfer erhielten einen Elfmeter zugesprochen - Alexander Taferner trat an und verwandelte sicher zum 1:2. Die Trauner sahen sich erneut im Rückstand und mussten alles daran setzen, noch einmal zurückzukommen.

Die letzten Minuten der Partie waren von intensiven Angriffen der Heim-Mannschaft geprägt. Die Trauner warfen alles nach vorne und wurden dafür in der 91. Minute belohnt. Rene Kober erzielte den Ausgleich zum 2:2 und brachte sein Team damit wieder ins Spiel. Die Zuschauer erlebten eine spannende Schlussphase, in der beide Teams noch Chancen auf den Sieg hatten, doch letztendlich blieb es beim 2:2.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter schuetzi_jan (1695 Bonuspunkte)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun : SPG Katsdorf - 2:2 (0:1)

91 Rene Kober 2:2

78 Alexander Taferner 1:2

52 Saša Petrovi? 1:1

38 Lukas Guttenbrunner 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter schuetzi_jan mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.