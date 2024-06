6-Tore-Remis! Die Union Putzleinsdorf erkämpft sich bei der ASKÖ Oedt 1b einen Punkt und sichert sich somit den Klassenerhalt in der Landesliga Ost

Details Sonntag, 02. Juni 2024 12:40

Im Rahmen der 29. Runde der Landesliga Ost kam es Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der ASKÖ Oedt 1b und der Union Putzleinsdorf. Auf Seiten der Hausherren blickt man bis dato auf eine Saison zurück, welche vermutlich nicht den Erwartungen entspricht. So musste man sich bereits vor mehreren Wochen vom Kampf um den Meistertitel verabschieden. Um einen versöhnlichen Saisonabschluss zu erreichen, möchte man in logischer Folge die volle Punktzahl aus den letzten beiden Spielen mitnehmen. Die Gäste aus Putzleinsdorf stecken ihrerseits noch voll im Abstiegskampf und müssen den direkten Konkurrenten aus Katsdorf auf Distanz halten. Um einer endgültigen Entscheidung am letzten Spieltag aus dem Weg zu gehen, benötigen die Gäste jeden Punkt. Somit sollte für Spannung gesorgt sein in der vorletzten Runde der Landesliga Ost.

Putzleinsdorf kann Standard

Von Beginn an zeichnete sich das erwartbare Spiel ab. Die Hausherren übernahmen das Kommando in der Partie und spielten gefälligen Fußball. Die Gäste ihrerseits waren auf eine kompakte Defensive fokussiert und versuchten durch Umschaltsituationen erfolgreich zu sein. In der Anfangsphase gelang es dem Favoriten aus Oedt nicht die tiefstehende Defensive der Gäste auszuhebeln. Die Union Putzleinsdorf strahlte am heutigen Tag eine enorme Gefahr bei Standardsituationen aus. So war man nach einem Eckball in Minute 14 erstmals erfolgreich. Nachdem der Ball von der Defensivabteilung der ASKÖ Oedt 1b nicht entscheidend geklärt werden konnte, kam in zweiter Instanz Paul Dorfer an den Ball und dieser stellte entgegen dem Spielverlauf auf 1:0.

Oedt weiterhin spielbestimmend

Nach dem Rückstand änderte sich wenig an der Spielanlage. Die Hausherren waren weiterhin bemüht spielerische Lösungen zu finden. Es fehlte aber vorerst die nötige Durchschlagskraft im Spiel. So konnte die ASKÖ Oedt aus der spielerischen Überlegenheit kein Kapital schlagen. Umgekehrt waren es die Gäste, welche eine brutale Effizienz an den Tag legten. Erneut stellte man auf Seiten der Union Putzleinsdorf seine enorme Stärke bei Standardsituation unter Beweis. So brachte Danilo Duvnjak seine Mannschaft nach einem Eckball mit 2:0 in Führung. Eine Führung, welche man aufgrund der Spielanteile im Spiel nicht als verdient bezeichnen kann. Die Effizienz, welche die Gäste an den Tag legten, war allerdings bemerkenswert. Die ASKÖ Oedt strahlte ihrerseits aber auch eine gewisse Gefahr bei Standardsituationen aus. So konnte man sich für eine spielerisch gute erste Hälfte zumindest mit dem Anschlusstreffer belohnen. Nach einem Eckball war Khamzat Chakayev zur Stelle und besorgt den 2:1 Pausenstand.

Hausherren kommen furios aus der Kabine

Die ASKÖ Oedt 1b stellte zu Beginn der zweiten Halbzeit ihre Qualität eindrucksvoll unter Beweis. In Minute 55 blitzte auch die individuelle Klasse in den Reihen der Hausherren auf. So besorgte Florian Aigner nach einem eindrucksvollen Distanzschuss aus knapp 25 Metern den Ausgleichstreffer. Dieser Treffer gab dem Favoriten noch mehr Selbstvertrauen. Lediglich sieben Minuten später traf Florian Aigner erneut. Diese Mal nach einem individuellen Fehler in der Hintermannschaft.

Putzleinsdorf kommt zurück

Welcher Kampfgeist in den Reihen der Gäste steckt, stellte man an diesem Tag eindrucksvoll unter Beweis. So kamen die Gäste erneut durch eine Standardsituation zurück ins Spiel. Erneut war Danilo Duvnjak nach einem Eckball erfolgreich und besorgte den Ausgleich zum 3:3. Die Hausherren warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Die Defensive der Hausherren hielt allerdings Stand und somit sichert sich die Union Putzleinsdorf mit diesem hart erkämpften Punkt den Klassenerhalt.

Karl Magauer, Co-Trainer Union Putzleinsdorf:

„Wir sind mit diesem Unentschieden hochzufrieden. Die Mannschaft hat taktisch und kämpferisch enorm dagegengehalten und sich diesen Punkt hart erkämpft!“

Die Besten Union Putzleinsdorf: Pauschallob

