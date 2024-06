Generalprobe für Relegation: ASKÖ Donau Linz wappnet sich für letztes Entscheidungsspiel

Details Sonntag, 02. Juni 2024 17:58

In einem spannenden Spiel der 29. Runde der Landesliga Ost setzte sich ASKÖ Donau Linz gegen SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen mit 3:1 durch. Auch wenn der UFC Rohrbach-Berg am Freitagabend den Meistertitel fixieren konnte, besteht für die Mannen von Adnan Kaltak noch eine letzte Chance, um den Aufstieg doch noch zu realisieren. Dadurch, dass aktuell nur noch ein oberösterreichischer Verein aus der Regionalliga absteigen kann, bekommt der Zweitplatzierte der Landesliga Ost die Möglichkeit den Rohrbachern in die OÖ-Liga zu folgen – wer im Entscheidungsspiel antritt gegen die Kleinmünchner antreten muss, entscheidet sich am letzten Spieltag zwischen dem ASK St. Valentin, der SU Bad Leonfelden und der SPG Pregarten.

Torloses Abtasten in der ersten Halbzeit

Da es sowohl für die Florianer, als auch für die Gäste aus Linz nicht mehr um viel ging gestaltete sich der erste Durchgang bei beschaulichem Fußballwetter auch relativ spannungslos. Die optisch etwas bessere Mannschaft war die Kaltak-Truppe, die auch zwei ganz gute Gelegenheiten gegen eine insgesamt sehr stabile Abwehr der Hausherren vorfand. Kevin Hinterberger knallte so die Kugel einmal an die Latte, wenig später kullerte das Spielgerät dann hauchzart nach einem Lupfer von Edvin Orascanin am Gehäuse vorbei. Die Gastgeber brachten das Spielgerät dann sogar im Heiligtum der Landeshauptstädter unter, der Treffer musste aber aufgrund einer Abseitsstellung annulliert werden.

Orascanin-Doppelpack bringt Donau Sieg

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich vorerst dann die Schützlinge von Gerhard Obermüller wesentlich besser und erwischten die Gäste auch direkt eiskalt: Gleich in der ersten Aktion vollstreckte Lorenz Egger nach Vorarbeit von Jakob Andeßner zur Führung (46.). In der Folgephase wackelten die Linzer auch weiterhin ein wenig, hatten aber Glück, dass die Heimischen ihre Führung nicht ausbauen konnten. Zum Anbruch der Schlussphase kippte die Partie dann aber immer mehr zu Gunsten des Vizemeisters, der sich durch einen Elfmeter auch schlagkräftig zurückmeldete – Aid Vojic verwandelte nach Foul an Argjend Hyseni (73.). Ab diesem Zeitpunkt war die Donau auch die klar bessere Mannschaft, was man auch im Ergebnis widerspiegeln konnte. Edvin Orascanin markierte nach Assist von Jindrich Rosulek so den Führungstreffer (85.), ehe Orascanin in Minute 90 noch eine Unachtsamkeit der Florianer Hintermannschaft nützte und den 3:1-Endstand markierte.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Das war ein eigenartiges Spiel, man kann nicht sagen, dass es ein hochverdienter Sieg war. Wir konnten unsere Chancen nützen und St. Florian nicht. Für uns war es ein positiver Abschluss, um mit einer breiten Brust in die Relegation zu gehen."

Die Besten: Edvin Orascanin, Argjend Hyseni (beide Flügelsp., Donau)

Landesliga Ost: St. Florian/Niedern. : Donau Linz - 1:3 (0:0)

90 Edvin Orascanin 1:3

85 Edvin Orascanin 1:2

73 Aid Vojic 1:1

46 Lorenz Egger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.