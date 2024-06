5:2! SKM fertigt SV Traun ab

Details Samstag, 08. Juni 2024 19:03

In einer torreichen Partie am letzten Spieltag der Landesliga Ost triumphierte der SK St. Magdalena mit 5:2 über den SV HAKA Traun. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit bewiesen die Hausherren starke Nerven und drehten das Spiel in der zweiten Hälfte. Insbesondere Pascal Dochnal und Zbynek Musiol stachen mit ihren Toren hervor und sorgten für ausgelassene Stimmung im Sonnleitner Stadion.

Gäste mit knapper Pausen-Führung

Das Spiel begann rasant, und bereits in der vierten Minute hatte St. Magdalena die erste Gelegenheit, als eine Flanke von Mayer von Musiol per Kopf in die Seitenbande gesetzt wurde. Auf der anderen Seite versuchte Duric in der siebten Minute mit einem Schlenzer, der knapp übers Tor ging. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 18. Minute brachte Zbynek Musiol die Hausherren in Führung. Nach einem sehenswerten Dribbling im Strafraum hob er den Ball gefühlvoll ins lange Kreuzeck. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später glich Kresimir Zecic für die Gäste aus. Eine flache Hereingabe wurde von Schirl optimal auf Zecic zurückgelegt, der trocken zum 1:1 unter die Latte traf.

Kurz vor der Halbzeit drehten die Trauner das Spiel. Tekesic setzte sich über die rechte Seite durch und legte uneigennützig quer auf Vemba, der ins leere Tor einschob. Mit diesem Treffer ging Traun mit einer 2:1-Führung in die Kabine.

SKM dreht auf und siegt deutlich

Nach dem Seitenwechsel nahm St. Magdalena das Heft in die Hand. In der 60. Minute gelang Pascal Dochnal der Ausgleich. Nach einem Täuschungsmanöver mit dem linken Fuß schoss er mit dem rechten Fuß halbhoch ins kurze Eck. Nur acht Minuten später brachte Dochnal die Hausherren erneut in Führung, als er nach einem Tempolauf den Trauner Schlussmann überlupfte.

Die Gäste fanden keine passende Antwort mehr, und der SKM nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt. In der 84. Minute traf Musiol nach einem Gestochere im Strafraum zum 4:2 und nahm den Traunern die letzte Hoffnung auf Punkte. Vier Minuten später setzte Felix Haas den Schlusspunkt, als er nach einem mehrmaligen Doppelpassspiel flach ins lange Eck traf.

In den Schlussminuten gab es noch eine Verletzungsunterbrechung, als Kostic nach einem Zusammenprall behandelt werden musste. Die letzten Spielmomente gehörten wieder den Hausherren, die das Spiel souverän kontrollierten und schließlich einen verdienten 5:2-Sieg einfuhren.

