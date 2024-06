ASKÖ Schwertberg gibt 2:0-Führung aus der Hand

In einem packenden Spiel in der 30. Runde der Landesliga Ost trennten sich die ASKÖ Schwertberg und die ASKÖ Oedt 1b in einem Duell zweier Nachbarn aus der oberen Hälfte der Tabelle mit einem 2:2-Unentschieden. Während die ASKÖ eine 2:0-Führung aus der Hand gab, bewies die zweite Mannschaft des Regionalliga-Aufsteigers Moral und machte den Rückstand im Finish wett.

Hausherren mit Start nach Maß

Das Spiel begann mit einem forschen Start der ASKÖ, die bereits in der 16. Minute das erste Tor erzielte. Fabian Hofer wollte zunächst flanken, doch sein Ball wurde abgefangen. Die Oedter Abwehr konnte jedoch nicht klären und so kam Alen Zuban an den Ball und versenkte das Leder halbhoch links im Tor. Dieser Treffer brachte die Schwertberger in eine frühe Führung und verlieh ihnen zusätzliches Selbstvertrauen.

Die erste Halbzeit war durch verschiedene Taktiken der beiden Mannschaften geprägt. Während das 1b-Team es mit langen Bällen und Chips in den Strafraum versuchte, setzte Schwertberg auf einen ruhigen Spielaufbau und viele Pässe. In der 21. Minute bekam Oedt die große Chance zum Ausgleich durch einen Elfmeter, doch Keeper Alexander Ebner parierte den Strafstoß souverän. Dies war besonders bemerkenswert, da es Ebners letztes Spiel für die Schwertberger war. Trotz weiterer Oedter Chancen blieb es zur Halbzeit bei der 1:0-Führung für die Schwertberger.

Oedter Joker sticht in Minute 86

Auch nach der Pause versuchten die Gäste, vorwiegend mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen, während die Schwertberger ihren ruhigen Spielaufbau beibehielten. Es dauerte jedoch bis zur 69. Minute, ehe die ASKÖ ihre Führung ausbauen konnte. Nach einer tollen Hereingabe von Kapitän Manuel Hinterreiter war es Julian Kollingbaum, der den Ball zum 2:0 im Netz versenkte.

Doch anstatt die Partie nun ruhig zu Ende zu spielen, wendete sich das Blatt. In der 79. Minute bekam Oedt einen Elfmeter zugesprochen, den Manuel Schmidl sicher verwandelte, indem er den Ball hoch in die linke Ecke schoss. Nur sieben Minuten später gelang Oedt durch den eingewechselten Albi Muharemi tatsächlich noch der Ausgleich. Der Joker brachte den Ball sicher im Netz unter und besiegelte den Endstand von 2:2.

