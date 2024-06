SPG Katsdorf muss nach 2:1-Sieg in die Relegation

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:12

Die 30. Runde der Landesliga Ost bot den Zuschauern in der Lettner-Fiedler Arena ein überaus interessantes Match. Die SPG Katsdorf setzte sich in einem packenden Spiel gegen die SPG St. Florian/Niederneukirchen mit 2:1 durch, muss nun aber Nachsitzen und in der Relegation um den Ligaverbleib kämpfen. Vasyl Habor und Alexander Taferner trafen für die Heimmannschaft, während Nino Watzl für die Gäste den Anschlusstreffer erzielte. Die Partie war geprägt von hohen Temperaturen, intensiven Zweikämpfen und einer dramatischen Schlussphase.

Hausherren mit perfektem Start

Die Mannschaften gingen sofort hohes Tempo, und es dauerte nicht lange, bis Katsdorf die erste klare Torchance verwandelte. In der 9. Minute war es Vasyl Habor, der nach einem Ballgewinn durch Tobias Strasser in der gegnerischen Hälfte, einen Verteidiger aussteigen ließ und den Ball im Tor versenkte. Die Heimmannschaft führte früh mit 1:0.

In der Folge versuchten die Gäste, den Ausgleich zu erzielen. Ein Kopfball nach einer verlängerten Flanke verfehlte jedoch das Ziel knapp (16.). Auf der anderen Seite testete Harun Hodzic den Schlussmann der Florianer mit einem Distanzschuss, der jedoch pariert wurde (17.). Die Partie blieb intensiv und beide Teams schenkten sich nichts.

In der 33. Minute versuchte es ein Angreifer der Gäste aus der Distanz, doch der Ball flog weit über das Tor. Trotz einiger Annäherungen der Florianer blieb es beim 1:0 zur Halbzeit, auch weil ein Schlenzer knapp am langen Eck vorbeiging (44.).

Katsdorf nur noch zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Die SPG Katsdorf konnte ihre Führung in der 52. Minute ausbauen. Ein Eckball fand den Kopf von Konrad Walaszek, dessen Kopfball vor den Füßen der Verteidigern landete und schließlich von Alexander Taferner über die Linie gedrückt wurde. Die Gastgeber führten nun mit 2:0 und schienen das Spiel unter Kontrolle zu haben.

Doch die Gäste gaben nicht auf und wechselten dreifach, um neuen Schwung zu bringen (66.). Der Druck von St. Florian nahm zu, und in der 71. Minute gelang es Nino Watzl, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Kurz darauf musste Katsdorfs Vasyl Habor nach einer Gelb-Roten Karte das Feld verlassen, was die Heimischen zusätzlich schwächte.

In den letzten Minuten des Spiels verteidigten die Katsdorfer leidenschaftlich gegen die wütenden Angriffe der Florianer, die unbedingt den Ausgleich erzielen wollten. Trotz einer hitzigen Schlussphase, die drei Minuten Nachspielzeit umfasste, konnten die Hausherren ihre knappe Führung über die Zeit retten. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Erfolg für die SPG Katsdorf.

Landesliga Ost: SPG Katsdorf : St. Florian/Niedern. - 2:1 (1:0)

71 Nino Watzl 2:1

52 Alexander Taferner 2:0

9 Vasyl Habor 1:0

