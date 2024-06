"Sollten wir um die Meisterschaft mitspielen ist auch ein Aufsteig ein Thema im Verein" - Sektionsleiter der ASKÖ Oedt 1b Markus Müller im Interview

Details Sonntag, 09. Juni 2024 09:00

Die ASKÖ Oedt 1b war zu Beginn der Saison in den Augen vieler Experten Topfavorit auf den Titel in der Landesliga Ost. Nach einer außergewöhnlichen Saison 2022/23, in der man mit nicht weniger als 13 Punkten Vorsprung Meister wurde, stellte man eindrucksvoll unter Beweis, welche Qualität in der Mannschaft steckt. Das Niveau der letzten Saison konnte man allerdings nicht halten. So konnten sich die beiden dominanten Mannschaften dieser Saison, Donau Linz und Meister Rohrbach-Berg bereits frühzeitig von der ASKÖ Oedt 1b absetzen. Als Abschluss dieser Saison erreichte die ASKÖ 1b ein 2:2 bei der ASKÖ Schwertberg, nachdem bereits 0:2 in Rückstand war. (Spielbericht) Ligaportal sprach mit Sektionsleiter Markus Müller über seine Einschätzung zur abgelaufenen Saison und gab einen Ausblick auf die kommende Meisterschaft.

Ligaportal: Wie ist das heutige Spiel einzuordnen?

Müller: „Wir wollten einen versöhnlichen Abschluss einer doch recht ernüchternden Saison erreichen. Wir wussten aber, dass es auswärts in Schwertberg nicht einfach wird. Nachdem wir mit 2:0 in Rückstand waren hat die Mannschaft erneut Charakter gezeigt und zumindest ein Remis erreicht – damit können wir in Anbetracht der ganzen Saison leben.“

Ligaportal: Wie beurteilt man diese Saison in Summe?

Müller: „Das ausgegebene Ziel war, dass wir um die vorderen Plätze so lange wie möglich mitspielen wollen. Wir haben grundsätzlich eine starke Vorbereitung gespielt und waren gut in Form. Wir haben allerdings von Beginn an zu viele Punkte liegen lassen und sind nicht in den nötigen Flow gekommen. Wir wollten im Frühjahr nochmal richtig angreifen und zeigen welche Qualität in dieser Mannschaft steckt. Das ist leider auch nicht so geglückt, wie wir uns das vorgestellt haben. Somit ist die Saison unter dem Strich doch recht enttäuschend.“

Ligaportal: Spiegelt diese Saison gewissermaßen auch die Qualität der Liga wider?

Müller: „Die Landesliga Ost ist mittlerweile auf einem richtig guten Niveau mit sehr vielen schwer zu bespielenden Gegnern. Wir wissen aber, was es braucht, um in dieser Liga erfolgreich zu sein. Das haben wir letzte Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Ligaportal: Was sind zukünftig die Ziele für die zweite Mannschaft, nachdem man nun mit der KM1 „in die Regionalliga aufsteigen wird? Ist dann auch ein Aufstieg der 1b ein Thema?

Müller: "Das Ziel wird weiterhin sein, um die Meisterschaft mitzuspielen. Sollten wir dieses Ziel erreichen ist auch ein Aufstieg ein Thema im Verein.“

Ligaportal: Gibt es bereits konkrete personelle Veränderungen?

Müller: „Es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, darum kann ich noch nichts Konkretes dazu sagen. Es wird allerdings keinen großen Umbruch geben. Einige Stützen werden uns dennoch verlassen. Diese möchten wir adäquat ersetzen.“

Ligaportal: Ist diese Saison, die man selbst als nicht zufriedenstellend bezeichnet, möglicherweise ein zusätzlicher Antrieb für die kommende Saison?

Müller: „Auf jeden Fall. Wir wollen beweisen, was in dieser Mannschaft steckt und das diese Saison nicht dem entspricht, was diese Mannschaft zu leisten bereit ist. Das ist für alle eine zusätzliche Motivation, die wir sicher in die nächste Saison mitnehmen werden.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.