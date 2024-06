Neuzugänge aus der OÖ-Liga im Anflug & Kader-Verjüngungskur: SV Traun hochzufrieden mit starkem Abschneiden

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:24

Dem SV Traun gelang es in dieser Saison den nächsten Step zu machen und nach zwei mittelmäßigen Spielzeiten eine wohlverdiente Top-4 Platzierung einzusacken. Nach einem sensationellen Herbst war die Truppe von Markus Erbschwendtner sogar noch im Rennen um den Meistertitel dabei, betrug der Rückstand auf Herbst- und Gesamtsieger UFC Rohrbach-Berg nur vier Zähler. Besonders gegen Ende der Meisterschaft schwächelten die Trauner dann aber etwas, gab man am letzten Spieltag nun auch den prestigeträchtigen dritten Platz ab, zeigt sich aber völlig zufrieden mit dem starken Abschneiden – Ligaportal analysierte mit Chefcoach Erbschwendtner die Spielzeit etwas genauer und wagte einen gemeinsamen Ausblick in die Zukunft.

Ligaportal: Ihr habt gestern mit 5:2 gegen den SK St. Magdalena verloren. Was ist Ihr Fazit zur letzten Saisonpartie?

Erbschwendtner: „Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Wir haben 2:1 geführt und sind dann zwei Mal alleine aufs Tor gerannt. Zum Schluss hat man aber gemerkt, dass eine gewisse Leere da ist. St. Magdalena hat es dann gut gemacht, der Sieg war verdient. Bei uns hat der Stamm-Stürmer gefehlt, das hat man gemerkt.“

Ligaportal: Ihr beendet die Saison somit auf dem vierten Tabellenplatz. Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden?

Erbschwendtner: „Der gesamte Verein ist mehr als zufrieden. Es ist uns wie immer kolportiert in der stärksten Landesliga seit langem mit Rohrbach, Donau und Oedt z.B. gelungen, vor Oedt abzuschließen. Platz Drei ist es leider nicht geworden, wir werden aber mit dem Ergebnis gut weiterarbeiten können. Wir sind kaderplanungstechnisch auch auf einem guten Weg, nächstes Jahr wieder um die Top-5 mitspielen zu können."

Ligaportal: Gehen wir ein bisschen genauer auf die Kaderplanung ein. Was wird sich bei euch tun, können Sie schon etwas verraten?

Erbschwendtner: „Es gibt im Ergänzungsspieler-Bereich Abgänge, da wollen wir die jungen Spieler forcieren. Deswegen werden wir uns in diesem Sektor etwas verjüngen. Zudem haben wir drei sehr erfahrene Spieler geholt, zwei davon aus der OÖ-Liga. Die sollen uns qualitativ nochmal unterstützen, damit wir den nächsten Step machen können. Wir halten in der Offensive noch Ausschau nach Verstärkungen. Der Kader wird somit etwas jünger, das ist einfach der Trauner Weg und andererseits wollen wir die Qualität auch hoch halten, um in den Top-5 zu spielen."

Ligaportal: Wo seht ihr euch langfristig? Strebt man auch da die Top-5 an oder schielt man auf lange Sicht auch nach oben?

Erbschwendtner: „Wir haben gesehen, dass die Qualität in der Landesliga schon recht hoch ist. Aufgrund der wirtschaftlichen Thematik hat denke ich jeder Verein ein wenig zu kämpfen, daher denke ich, dass wir den Weg mit den Jungen weitergehen werden. Wir haben eine sehr gute U16 und U18, die wollen wir weiter fördern. Bei uns wollten eigentlich alle verlängern, das ist ein positives Zeichen für den Verein. Bezüglich der Ergänzungsspieler wollten wir die Eigengewächse forcieren. Ich denke, dass der SV HAKA Traun auf lange Sicht immer in den Top-6 spielen können wird. Wir hatten zwei harte Jahre hinter uns, der Erfolg hat uns aber recht gegeben.“

