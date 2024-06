Schmid-Dreierpack reicht nicht: SC Marchtrenk biegt SK ADmira Linz und beendet Saison auf Platz sieben

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:28

Der SC Marchtrenk hat sich in einem packenden Spiel mit 4:3 gegen die ADmira Linz durchgesetzt. Die Partie in der 30. Runde der Landesliga Ost bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt: Sieben Tore, einen Hattrick und jede Menge Dramatik. Trotz einer starken Aufholjagd der Gäste sicherten sich die Marchtrenker schließlich den verdienten Sieg und beenden die Saison auf Platz sieben.

Marchtrenk mit frühem Führungstreffer

Kurz nach dem Anpfiff zeigten die Gastgeber dann auch direkt, dass sie gewillt waren, die Partie zu dominieren. Bereits in der 12. Minute gelang Christoph Roitner der Führungstreffer zum 1:0 für den SC Marchtrenk. Es folgten starke 15 Minuten, in denen die ADmira Linz mehrfach durch Matthias Kowatsch gefährlich vor das Tor kam – der Angreifer der Gäste hatte aber das Visier nicht richtig eingestellt, scheiterte Kowatsch erst vom Elfmeterpunkt (18.) und sieben Minuten später an der Torumrahmung.

Stattdessen nutzten die Marchtrenker die Fehler der Linzer gnadenlos aus. In der 29. Minute erhöhte erneut Christoph Roitner auf 2:0, nachdem ein Abspielfehler der Gäste ihn in eine gute Schussposition brachte. Nur zwei Minuten später war es Niklas Nuspl, der den Vorsprung auf 3:0 ausbaute und die Gastgeber damit auf die Siegerstraße führte. Trotz der deutlichen Führung gab die Gruber-Elf nicht auf und konnte kurz vor der Halbzeitpause durch Andre Schmid auf 3:1 verkürzen.

Aufholjagd der Gäste bleibt unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel kam es direkt zu einem weiteren Tor für den SC Marchtrenk. In der 49. Minute profitierte Antonio Tikvic von einem Torwartfehler und stellte den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Doch die ADmira Linz zeigte sich weiterhin kämpferisch. Vor allem Andre Schmid sorgte für ständige Gefahr und belohnte sich in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:2.

In der Schlussphase drängten die Gäste auf weitere Tore, und erneut war es Schmid, der für die ADmira Linz traf. In der 84. Minute vollendete er seinen Hattrick und brachte seine Mannschaft auf 4:3 heran. Trotz aller Bemühungen der Gäste gelang es dem SC Marchtrenk, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Als der Schlusspfiff ertönte, jubelten die Marchtrenker über einen hart erkämpften Sieg.

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : SK ADmira - 4:3 (3:1)

84 Andre Schmid 4:3

76 Andre Schmid 4:2

49 Antonio Tikvic 4:1

37 Andre Schmid 3:1

31 Niklas Nuspl 3:0

29 Christoph Roitner 2:0

12 Christoph Roitner 1:0

