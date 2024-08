Mario Thumfart führt SC Marchtrenk zum knappen Sieg gegen Union Gunskirchen

Details Samstag, 03. August 2024 12:50

Zum Saisonauftakt in der Landesliga Ost (OÖ) gelang es dem SC Marchtrenk einen knappen 1:0-Sieg gegen Union Gunskirchen einzufahren. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit war das Spiel von intensiven Zweikämpfen und spannenden Offensivaktionen geprägt. Am Ende war es ein Treffer von Mario Thumfart, der den Unterschied ausmachte und den Gastgebern drei wichtige Punkte sicherte.

Ausgeglichene erste Halbzeit bleibt torlos

Das Spiel zwischen dem SC Marchtrenk und Union Gunskirchen begann pünktlich und vielversprechend. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine hohe Einsatzbereitschaft und versuchten, die Kontrolle über das Mittelfeld zu übernehmen. Doch trotz der Bemühungen auf beiden Seiten blieben klare Torchancen zunächst Mangelware.

Die Marchtrenker setzten vor allem auf Konter und versuchten immer wieder, ihre schnellen Stürmer in Szene zu setzen. Doch die Abwehr der Gunskirchner stand sicher und konnte die Angriffe der Gastgeber größtenteils entschärfen. Auf der anderen Seite versuchte Union Gunskirchen, mit langen Bällen in die Spitze zum Erfolg zu kommen, doch auch die Defensive des SC Marchtrenk ließ sich nicht überwinden.

In der 30. Minute ergab sich die erste große Chance des Spiels für den SC Marchtrenk, als ein Schuss von der Strafraumgrenze knapp am Tor vorbeiging. Union Gunskirchen antwortete prompt mit einem gefährlichen Freistoß in der 35. Minute, der jedoch ebenfalls nicht den Weg ins Tor fand. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: Beide Teams kämpften um jeden Ball und wollten den ersten Treffer des Spiels erzwingen. Doch auch in den ersten 20 Minuten nach Wiederanpfiff blieben hochkarätige Chancen aus. Die Abwehrreihen dominierten weiterhin das Geschehen auf dem Platz.

In der 65. Minute hatte der SC Marchtrenk erneut eine gute Möglichkeit, als ein Kopfball nach einer Ecke knapp über die Latte ging. Union Gunskirchen schien nun etwas mehr Risiko zu gehen und öffnete dadurch Räume für die Gastgeber. Dies sollte sich in der 77. Minute auszahlen.

Mario Thumfart, der bereits in den vorherigen Spielen seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hatte, traf nach einer gelungenen Kombination im Strafraum zum 1:0 für den SC Marchtrenk. Der Jubel bei den Marchtrenkern war groß, denn dieser Treffer war angesichts der wenigen Chancen auf beiden Seiten umso wertvoller.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Union Gunskirchen, den Ausgleich zu erzielen und warf alles nach vorne. Doch die Abwehr des SC Marchtrenk stand sicher und ließ keine nennenswerten Gelegenheiten mehr zu. Die Gastgeber verteidigten geschickt ihren knappen Vorsprung und brachten das Ergebnis über die Zeit.

Adam Kensy, Trainer SC Marchtrenk:

„Die Vorbereitung war sehr kurz und wir konnten so gut wie nie als ganze Mannschaft trainieren. Auch im ersten Spiel haben noch drei wichtige Spieler gefehlt, dadurch haben wir mit einer komplett neuen Aufstellung gespielt, was uns zu Beginn auch Probleme bereitet hat. Wir wussten, dass die Aufsteiger mit viel Begeisterung auftreten und auch spielerisch war es ein guter Gegner. In der Anfangsphase hatten wir auch etwas Glück nicht direkt in Rückstand zu geraten. Mit der Zeit hatten wir das Spiel dann aber immer besser im Griff und entschieden es auch in der zweiten Hälfte.“

Die Besten SC Marchtrenk: Bastian Horner

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : Gunskirchen - 1:0 (0:0)

77 Mario Thumfart 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.