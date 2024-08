UFC Eferding und Viktoria Marchtrenk trennen sich zum Saisonauftakt mit 2:2

Details Samstag, 03. August 2024 13:15

Am gestrigen Freitagabend kam es beim Saisonauftakt zum Aufeinandertreffen zwischen UFC Eferding und ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Partie war geprägt von spektakulären Toren und aufregenden Szenen, die den Zuschauern einen unterhaltsamen Fußballabend bescherten.

Früher Rückstand und schnelle Antwort

Der Anpfiff des Spiels verzögerte sich leicht, aber als das Spiel schließlich begann, war die Intensität sofort spürbar. Bereits in der 35. Minute erzielte Antonio Tikvic das erste Tor des Abends und brachte die Viktoria mit 0:1 in Führung. Nur eine Minute nach Tikvics Treffer, glich Roman Eckmayr für den UFC Eferding aus. Sein Tor zum 1:1 stellte den Gleichstand wieder her und gab den Hausherren neuen Auftrieb. Kurz darauf, in der 40. und 41. Minute, gab es noch mehr Aktionen, die zeigten, dass beide Mannschaften weiterhin offensiv agierten. Schließlich endete die erste Halbzeit mit einem spannenden 1:1.

Aufregende zweite Halbzeit mit vielen Chancen

Die zweite Halbzeit begann ebenso temporeich, wie die erste geendet hatte. In der 49. Minute ging der UFC Eferding erneut in Führung. Silvio Hemmelmayr erzielte nach einem hervorragenden Stanglpass das 2:1. Die Eferdinger schienen nun die Oberhand zu gewinnen und drängten auf weitere Tore. Doch die Viktoria gab sich nicht geschlagen und kämpfte unermüdlich weiter. In der 55. Minute war es erneut Antonio Tikvic, der für die Gäste traf und das 2:2 markierte.

In den Schlussminuten wurden die Angriffsbemühungen der Eferdinger intensiver. Eine Ecke in der 90. Minute sorgte noch für eine Top-Chance, die jedoch über das Tor ging. Die Nachspielzeit, die fünf Minuten betrug, brachte ebenfalls keine weiteren Treffer. So endete die Partie schließlich mit einem 2:2-Unentschieden.

Rene Kogler, sportlicher Leiter SV Viktoria Marchtrenk:

„Wir haben über die 90 Minuten zu locker agiert - so war es am Ende auch ein eher enttäuschendes Ergebnis. Es gab viele Torchancen auf beiden Seiten mit einigen guten Möglichkeiten. Trotz einer eher schwachen Leistung ist hervorzuheben, dass wir zwei Tore gemacht haben und einen Punkt mitgenommen haben. Die gegnerische Mannschaft war als Aufsteiger sehr kampfstark, giftig und hat uns über 90 Minuten das Leben schwer gemacht. Großes Lob an sie, die haben das wirklich gut gemacht. Wir müssen klarer in der Auswertung der Torchancen werden und defensiv besser stehen, da war die Rückwärtsbewegung der ganzen Mannschaft noch nicht optimal.“

Landesliga Ost: Eferding : Viktoria Marchtrenk - 2:2 (1:1)

55 Antonio Tikvic 2:2

49 Silvio Hemmelmayr 2:1

36 Roman Eckmayr 1:1

35 Antonio Tikvic 0:1

