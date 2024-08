Idrizaj und Halbartschlager feiern gelungenes Trainer-Debüt: SC Hörsching biegt SV Traun im Derby

Details Samstag, 03. August 2024 16:09

Am gestrigen Freitagabend stand zum Auftakt in der Landesliga Ost direkt ein erstes Derby auf dem Programm: Liga-Neuling und letztjähriger Vizemeister der Bezirksliga Ost SC Hörsching empfing den SV HAKA Traun. Die Truppe von Markus Erbschwendtner ging dabei zwar als Favorit in die Partie, zog in Hörsching aber knapp und bitter den Kürzeren, verlor man am Ende trotz 45-minütiger Überzahl mit 0:1. Dabei debütierte auch ein neues Trainerteam beim Aufsteiger: Mit Spielertrainer Qerim Idrizaj und Co-Trainer Michael Halbartschlager engagierten die Verantwortlichen des Klubs ein Trainerteam, welches die Liga bestens kennt – beide kickten noch in der vergangenen Saison bei Aufstiesgsaspirant Donau Linz.

Intensive erste Halbzeit

Beide Teams tasteten sich zunächst ab und blieben in den ersten 18 Minuten ohne nennenswerte Torschüsse. Die Hörschinger standen tief und lauerten auf Konter, wofür die Trauner kein Rezept zu finden schienen. In der 28. Minute hatten die Gäste dann doch ihre erste gute Aktion, doch der Ball ging knapp vorbei. Die Erbschwendtner-Elf wurde dann zunehmend stärker, und in der 31. Minute schloss Kolakovic eine starke Aktion über die rechte Seite ab, doch der Ball landete über der Latte. Kurz darauf folgte dann entgegen des Spielverlaufs ein Elfmeter für den SC Hörsching – Michael Eckerstorfer trat an und verwandelte sicher zum 1:0 für die Hörschinger in der 32. Minute.

Die Trauner erhielten in der 40. Minute die Anweisung, von nun an flaches Passspiel zu forcieren, doch der Plan brachte zunächst keine Wirkung. Kurz vor der Halbzeit, in der 41. Minute, erhielt Denni Kapetanovic vom SC Hörsching eine Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz einer Minute Nachspielzeit ging es mit einem 1:0 für den SC Hörsching in die Pause.

Kampf und Spannung bis zum Schluss

Die zweite Halbzeit begann mit einer Monstergrätsche von Eric Hellrigl, die das Trauner 1:1 verhinderte. In der 51. Minute hatte der SC Hörsching die Chance, durch Spielertrainer Idrizaj auf 2:0 zu erhöhen, doch die Latte rettete die Gäste. Die Hörschinger verteidigten daraufhin bravourös und ließen keine klaren Chancen der Trauner zu, die trotz spielerischer Überlegenheit nicht großartig gefährlich werden konnten.

Auch im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte setzten die Hausherren ihre starke Defensivleistung fort, und Traun schaffte es trotz Überzahl nicht, gefährlich zu werden. Eine Top-Chance hatte Sasa Petrovic noch in der 84. Minute, doch der Hörschinger Torwart Manuel Ortner verhinderte den Ausgleich.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung geprägt. Trotz weiterer Bemühungen und einer 100%-igen Chance durch Florian Bytyqi vom SC Hörsching blieb es beim knappen 1:0. Die Zuschauer begannen, den Derbysieg zu feiern, und trotz vier Minuten Nachspielzeit gelang es den Traunern nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der 96. Minute beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SC Hörsching konnte den knappen Derbysieg bejubeln.

Stimme zum Spiel

Qerim Idrizaj (Trainer SC Hörsching):

„Traun hatte von Beginn an mehr Spielanteile, wir haben aber gewusst, worauf wir uns einlassen. Ich kenne die Mannschaft von meiner Zeit bei der Donau ganz gut, das ist eine launische und fußballerisch-gute Truppe. In der Halbzeit habe ich dann versucht den Burschen zu vermitteln, dass wir die Führung trotz des Ausschlusses halten können. Genau so war es dann, wir haben heroisch verteidigt und im Defensivverbund alles gegeben. Wir haben aktuell einige Ausfälle, es haben aber alle anwesenden Spieler alles gegeben – die sind nicht umsonst zwei Mal aufgestiegen. Das war eine unglaubliche Leistung, vor allem gegen den Ball. Am Ende war der Sieg dann verdient, Traun hatte auch nicht wirklich viele Chancen. Es war wirklich geil mitzuspielen mit der Mannschaft."

Die Besten: Pauschallob SC Hörsching

Landesliga Ost: Hörsching : SV HAKA Traun - 1:0 (1:0)

32 Michael Eckerstorfer 1:0

Details

