Pflichtaufgabe zum Start gemeistert: ASKÖ Donau Linz fertigt Naarn ab

Details Samstag, 03. August 2024 18:24

In der ersten Runde der Landesliga Ost (OÖ) traf die ASKÖ Donau Linz auf die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn und lieferte eine eindrucksvolle Vorstellung. Mit einem Endstand von 4:0 sicherten sich die Kleinmünchner einen überzeugenden Sieg. Torschützen für die ASKÖ Donau Linz waren Edwin Skrgic, Edvin Orascanin, Davor Brajkovic und Julian Peherstorfer, die das Spiel bereits frühzeitig entschieden.

Frühe Führung für die Kleinmünchner

Die Partie begann mit einer hohen Intensität und bereits in der zweiten Minute verzeichnete die ASKÖ Donau Linz die ersten vielversprechenden Chancen. Die Linzer waren von der ersten Minute an die tonangebende Mannschaft und gingen nach einer knappen Viertelstunde auch mit 1:0 in Führung: Edwin Skrgic, der Torjäger vom Dienst, zeichnete sich dafür verantwortlich (14.). Relativ prompt stellten die Schützlinge von Adnan Kaltak durch Edvin Orascanin auch schon auf 2:0 und brachten sich so in sicheres Fahrwasser. Naarn hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und musste sich gegen die ständigen Angriffe der Kleinmünchner zur Wehr setzen.

Donau Linz bleibt dominant

In der 29. und 38. Minute verpassten die Kleinmünchner zwei hundertprozentige Chancen aus kurzer Distanz, doch die 2:0-Führung zur Halbzeitpause war dennoch verdient. Naarn hatte kurz vor der Pause durch einen perfekten Konter eine vielversprechende Möglichkeit, diese jedoch ungenutzt ließ.

Nach der Halbzeit setzte Donau Linz seine Dominanz fort und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. In der 64. Minute häuften sich die guten Chancen für die ASKÖ Donau Linz, und in der 68. Minute erhöhte Davor Brajkovic per Freistoß auf 3:0. Die Kleinmünchner blieben am Drücker und zeigten weiterhin einen schönen Spielaufbau.

Nur zwei Minuten später, in der 70. Minute, traf Julian Peherstorfer sehenswert zum 4:0 und besiegelte damit endgültig den deutlichen Sieg der ASKÖ Donau Linz. Die Gäste aus Naarn versuchten in der 73. Minute, weiteren Schaden zu verhindern, doch die Kleinmünchner waren weiterhin hungrig auf Tore.

Endspurt ohne Überraschungen

Die Schlussphase der Partie gehörte erneut den Gastgebern, die zahlreiche Chancen hatten, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu treiben. In der 76. Minute drängte Donau Linz auf ein fünftes Tor, und nur wenige Minuten später, in der 78. Minute, kamen zwei U-17-Spieler der DSG Union Naarn zum Einsatz. Trotz der Bemühungen von Naarn, sich zurückzukämpfen, blieb die ASKÖ Donau Linz dominant.

Eine tolle Schusschance für Donau in der 79. Minute und ein knapp verfehlter Versuch in der 80. Minute zeigten, dass die Kleinmünchner bis zum Schluss druckvoll spielten. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, verpasste Donau Linz knapp ein weiteres Tor. Schließlich endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem klaren 4:0-Sieg für die ASKÖ Donau Linz, die somit einen perfekten Start in die neue Saison feierte.

Stimme zum Spiel

Adnan Kaltak (Trainer ASKÖ Donau Linz):

„Das war ein guter Auftakt für uns. Spielerisch waren wir phasenweise auf einem richtig guten Niveau, wir werden aber noch ein paar Wochen brauchen, um unseren Peak zu erreichen. Auf einem 4:0-Sieg kann man aber aufbauen und die nächsten Aufgaben angehen."

Die Besten: Pauschallob Donau Linz

Landesliga Ost: Donau Linz : Union Naarn - 4:0 (2:0)

70 Julian Peherstorfer 4:0

68 Davor Brajkovic 3:0

21 Edvin Orascanin 2:0

14 Edwin Skrgic 1:0

