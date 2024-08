USV St. Ulrich feiert torreichen Heimsieg im Auftaktspiel gegen Schwertberg

Details Sonntag, 04. August 2024 10:37

Im ersten Spiel der neuen Saison der Landesliga Ost konnte sich der USV St. Ulrich knapp mit einem 3:2 Heimsieg gegen den ASKÖ Schwertberg durchsetzen. Die Partie begann mit einer äußerst intensiven Anfangsphase und bot bereits in der ersten Halbzeit mit insgesamt fünf Toren und zahlreichen Chancen auf beiden Seiten. Trotz einer spannenden und hektischen zweiten Halbzeit, blieb das Ergebnis unverändert, und die St. Ulricher konnten sich die wichtigen drei Punkte sichern.

Ein temporeicher Beginn

Bereits in der ersten Minute begann die Begegnung zwischen dem USV St. Ulrich und dem ASKÖ Schwertberg, begleitet von einem Donnergrollen, während noch die Sonne über dem Spielfeld schien. Die Gäste aus Schwertberg gingen früh in Führung: In der 8. Minute nutzte Anel Dudakovic einen Fehler des USV-Torhüters Lukas Steindl, der sich bei einem Eckball verschätzte. Dudakovic köpfte die Kugel zur 1:0-Führung für die Schwertberger ins Netz. Doch die Gastgeber reagierten schnell. In der 13. Minute erzielte Elias Gmainer nach einer schönen Kombination mit Dutzler, Spath und Gröbl den Ausgleich zum 1:1. Nur drei Minuten später konnte Christoph Kugfarth einen Freistoß von der rechten Grundlinie flach ins lange Eck versenken und brachte den USV St. Ulrich mit 2:1 in Führung. Der Doppelschlag zeigte Wirkung bei den Gästen, und die Heimischen übernahmen die Kontrolle über das Spiel. Ein eklatantes Missverständnis in der Hintermannschaft des ASKÖ Schwertberg nutzte Gröbl in der 35. Minute, indem er den Ball vor Schmiedhuber in Richtung Elias Gmainer grätschte, der zum 3:1 einschob. Doch kurz vor der Halbzeit verkürzte Fabian Hofer für die Schwertberger auf 3:2, nachdem USV-Torhüter Steindl unter einer Flanke hindurch segelte und Hofer die Kugel nur noch über die Linie bugsieren musste. Die erste Halbzeit endete somit mit einem spannenden 3:2 für den USV St. Ulrich.

Zweikämpfe und Fouls prägen die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause starteten beide Mannschaften unverändert in die zweite Hälfte. Das Spiel wurde zunehmend hektischer, geprägt von vielen Zweikämpfen und Fouls. Echte Tormöglichkeiten waren zunächst Mangelware. In der 58. Minute war die Partie weiterhin von vielen Nicklichkeiten geprägt, und spielerische Höhepunkte blieben aus. Die erste nennenswerte Chance der zweiten Halbzeit kam in der 70. Minute auf Seiten des USV St. Ulrich. Paul Vorderderfler setzte Elias Gmainer in Szene, doch Schmiedhuber konnte den Schuss parieren. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit zeigte der Schiedsrichter vier Minuten Nachspielzeit an, doch die Schwertberger konnten keinen weiteren Treffer mehr erzielen. Am Ende brachte der USV St. Ulrich die Führung nach Hause und sicherte sich damit die ersten drei Punkte der neuen Saison. Trotz einer torlosen zweiten Halbzeit und vielen Nicklichkeiten auf dem Spielfeld, konnte der USV St. Ulrich den knappen Vorsprung verteidigen und als Sieger vom Platz gehen. Die nächste Herausforderung für die St. Ulricher steht bereits am kommenden Samstag in St. Florian an.

Andreas Milot, Trainer USV St. Ulrich:

"Nach einer schwierigen Vorbereitung haben wir mit Schwertberg einen denkbar schweren Gegner gehabt, gegen den es in der Vergangenheit schon öfters knapp herging. Die Jungs haben trotz dem frühen Gegentreffer Moral gezeigt und sich nicht unterkriegen lassen. Das wir das Spiel dann so drehen können, ist natürlich top. In der zweiten Hälfte haben wir dann geschlossen als Mannschaft verteidigt und wenig bis gar nichts zugelassen, womit wir uns den Sieg schlussendlich verdient haben."

Die Besten: Elias Gmainer, Christoph Spath (beide St. Ulrich)

Landesliga Ost: St. Ulrich : ASKÖ Schwertberg - 3:2 (3:2)

41 Fabian Hofer 3:2

35 Elias Gmainer 3:1

16 Christoph Kugfarth 2:1

13 Elias Gmainer 1:1

8 Anel Dudakovic 0:1

