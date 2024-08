Joker Kandler beschert SK ADmira Linz in letzter Minute wichtigen Sieg

Details Sonntag, 04. August 2024 18:23

In der ersten Runde der Landesliga Ost gastierte der SK ADmira Linz am gestrigen Abend bei der Union Putzleinsdorf. Die Partie war geprägt von spannenden Momenten und torreichen Szenen, wobei die Entscheidung erst in der letzten Minute durch einen Treffer des eingewechselten Youngstars Thomas Kandler fiel – Doppelt erfreulich: Es war sein Erster für die Kampfmannschaft der ADmira. Beide Mannschaften zeigten sich engagiert und lieferten den Zuschauern einen echten Fußballkrimi.

Spannender Beginn und frühes Führungstor

In den ersten Minuten zeigte die Union Putzleinsdorf eine stärkere Präsenz auf dem Platz und kam besser ins Spiel. Bereits in der 8. Minute hatten die Putzleinsdorfer ihren ersten Torschuss durch Alexander Ecker. Doch auch die Gäste aus Linz kamen allmählich in Schwung und hatten in der 18. Minute ihren ersten gefährlichen Abschluss, der jedoch knapp am Ziel vorbei ging.

In der 32. Minute gelang den Admiranern der erste Treffer des Spiels. Nach einem schnellen Einwurf fasste sich Rafael Perschl ein Herz und schoss aus 25 Metern unhaltbar in den Winkel. Die Putzleinsdorfer kämpften weiter und wurden kurz vor der Halbzeitpause belohnt. In der 43. Minute erzielte Sebastian Pühringer nach einer Vorlage von Wolfgang Ranetbauer den Ausgleichstreffer zum 1:1.

Putzleinsdorf geht in Führung, doch die Admira kontert

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 48. Minute kombinierten sich die Putzleinsdorfer traumhaft durch die Abwehr der Admiraner. Jonas Pechmann spielte einen flachen Pass in die Mitte, Alex Trenkwitz legte mit der Hacke auf Johannes Peer ab, der ins lange Eck traf und somit die Union Putzleinsdorf mit 2:1 in Führung brachte.

Die Gäste aus Linz ließen sich jedoch nicht entmutigen. In der 64. Minute gelang Jakub Rottner nach einem langen Ball der Ausgleich zum 2:2. Die Putzleinsdorfer hatten in der Folge einige gute Chancen, so scheiterte Johannes Peer in der 68. Minute nur knapp am gegnerischen Torhüter. Die Abwehr der Putzleinsdorfer stand zwar solide, doch die Admira setzte auf Distanzschüsse, die zunächst keine weiteren Treffer einbrachten.

Drama in der Schlussphase

Die Schlussphase des Spiels war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Spannung war förmlich greifbar, als sich das Spiel in die Nachspielzeit zog. In der 90. Minute gelang den Admiranern schließlich der entscheidende und vielumjubelte Siegtreffer. Thomas Kandler nutzte eine chaotische Situation im Strafraum der Putzleinsdorfer aus und erzielte das 3:2 für SK ADmira Linz.

Die Putzleinsdorfer waren sichtlich enttäuscht, denn ein Unentschieden wäre durchaus verdient gewesen. Doch am Ende nahmen die Gäste die drei Punkte mit nach Linz. Die Partie endete nach 94 spannenden Minuten mit 2:3.

Stimme zum Spiel

Michael Gruber (Trainer SK ADmira Linz):

„Grundsätzlich haben wir uns ein wenig schwer getan, ins Spiel zu finden. Der Gegner war zu Beginn auf jeden Fall etwas aggressiver, die Jungs waren ein wenig angespannt. In der Mitte der ersten Halbzeit ist es dann etwas besser geworden. In Summe war das sicher nicht unser bestes Spiel, wir haben aber Moral gezeigt und bis zum Schluss alles gegeben – dafür sind wir belohnt worden."

Die Besten: Dominik Gremes, Alexander Mosbauer (beide IV, ADmira)

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf : SK ADmira - 2:3 (1:1)

90 Thomas Kandler 2:3

64 Jakub Rottner 2:2

48 Johannes Peer 2:1

43 Sebastian Pühringer 1:1

32 Rafael Perschl 0:1

