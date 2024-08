Schmerzhafter Einstand: SV Garsten kassiert derbe Klatsche bei Aufstiegskandidat ASKÖ Oedt 1b

Details Sonntag, 04. August 2024 21:28

Die ASKÖ Oedt 1b startete ihre Saison in der Landesliga Ost mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg gegen den Aufsteiger SV Garsten und unterstrich direkt ihre Aufstiegsambitionen. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spielgeschehen und ließ den Gästen keine Chance. Die Tore fielen wie am Fließband und sorgten für einen hochverdienten Kantersieg. Die Garstner schmetterten so an Spieltag eins in der neuen sportlichen Umgebung auf den Boden der Tatsachen.

Blitzstart der ASKÖ Oedt 1b

Schon nach wenigen Minuten war klar, dass die ASKÖ Oedt 1b an diesem Tag nicht zu stoppen sein würde. In der 8. Minute eröffnete Simon Abraham nach einem Foul an Jonathan Alukwu im Strafraum via Elfmeter den Torreigen und brachte Oedt mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer verlieh der Heimmannschaft zusätzlichen Schwung und stellte die Weichen auf Sieg. Die Gäste aus Garsten hatten sichtlich Probleme, ins Spiel zu finden und wurden früh unter Druck gesetzt.

In der 24. Minute erhöhte Elvir Huskic nach Vorarbeit von Alukwu auf 2:0, was die Überlegenheit der Oedter weiter unterstrich. Doch damit nicht genug: Noch vor der Halbzeit legte Jovan Petrovic nach und erzielte in der 41. Minute per Kopf das 3:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging die ASKÖ Oedt 1b in die Pause und ließ keine Zweifel daran aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel dominierte die ASKÖ Oedt 1b das Geschehen auf dem Platz. Die Gäste aus Garsten schafften es nicht, die Oedter Offensive in den Griff zu bekommen. In der 69. Minute war es Veljko Rakic, der das 4:0 erzielte und damit den Torreigen in der zweiten Halbzeit eröffnete.

Nur vier Minuten später, in der 73. Minute, trug sich Martin Grasegger ebenso in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 5:0. Die Garstner wirkten zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und konnten dem Offensivdruck der Oedter nichts mehr entgegensetzen, während man sich auch im Angriff weitestgehend harmlos präsentierte. Alukwu machte in der 76. Minute das halbe Dutzend voll und erzielte das 6:0. Es war ein wahres Schützenfest, bei dem die Oedter nach Belieben kombinierten und sich zahlreiche Chancen erspielten. Den Schlusspunkt setzte Finn Rudel in der 89. Minute, als er das 7:0 markierte.

Die ASKÖ Oedt 1b präsentierte sich in dieser Begegnung in Bestform und setzte ein klares Ausrufezeichen zum Saisonauftakt. Für den SV Garsten hingegen war es ein schmerzhafter Einstand in die neue Liga, bei dem deutlich wurde, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Die Zuschauer in Oedt erlebten eine einseitige Partie, die von der ersten bis zur letzten Minute von der Heimmannschaft dominiert wurde.

Stimme zum Spiel

Michael Wolm (Co-Trainer ASKÖ Oedt 1b):

"Wir wollten von Beginn an zeigen, was in uns steckt und uns klar positionieren. Das ist uns gut gelungen. Das war eine tolle Mannschaftsleistung, bei der alle mitgezogen haben."

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b : SV Garsten - 7:0 (3:0)

89 Finn Rudel 7:0

76 Jonathan Ndubisi Alukwu 6:0

73 Martin Grasegger 5:0

69 Veljko Rakic 4:0

41 Jovan Petrovic 3:0

24 Elvir Huskic 2:0

8 Simon Abraham 1:0

