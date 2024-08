ASKÖ Schwertberg setzt sich gegen Aufsteiger durch

Details Freitag, 09. August 2024 21:11

In einem Duell in der zweiten Runde der Landesliga Ost traf die ASKÖ Schwertberg auf den UFC Eferding. Vor heimischem Publikum zeigte die ASKÖ eine starke Leistung und konnte sich am Ende mit 3:1 durchsetzen. Von Beginn an setzten die Schwertberger auf Offensive, während der Aufsteiger kämpferisch dagegenhielt.

Paireder bringt Hausherren in Front

Bereits in der dritten Minute hatte die Heimischen ihre erste große Chance. Anel Dudakovic setzte den Ball aus spitzem Winkel jedoch über das Tor. Die Hausherren zeigten von Beginn an, dass sie den ersten Sieg in dieser Saison anstrebten. Die Eferdinger mussten sich in der Anfangsphase vor allem auf die Defensive konzentrieren, da die Schwertberger Druck ausübten.

In der 16. Minute hatten die Schwertberger eine vielversprechende Gelegenheit durch einen Freistoß aus guter Position. Kapitän Manuel Hintereiter konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen und schoss direkt in die Arme von Torwart Philipp Bolda. Beide Teams hatten ihre Momente, aber die ASKÖ blieb weiterhin das dominantere Team.

Ein schmerzhafter Zusammenstoß zwischen Schwertbergs Jan Pschernig und einem Eferdinger Akteur in der 25. Minute führte zu einer Platzwunde, die kurz behandelt werden musste. Diese Unterbrechung hinderte Schwertberg jedoch nicht daran, weiterhin nach vorne zu spielen. Kurz vor der Halbzeit fiel dann das verdiente 1:0. Der eingewechselte Phillip Paireder zog aus der Distanz ab, und der Ball sprang vom Pfosten ins Tor. Mit diesem Treffer gingen die Schwertberger in Führung und konnten mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen.

Elfmeter bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem offensiven Ansatz der ASKÖ Schwertberg. In der 54. Minute erhöhten sie ihren Vorsprung auf 2:0. Ein Freistoß von der rechten Seite, ausgeführt von Marco Aberl, fand den Kopf von Mahmut Acuma, der den Ball ins Netz köpfte. Dieser Treffer gab den Schwertbergern noch mehr Selbstvertrauen und stellte die Eferdinger vor eine schwierige Aufgabe.

Doch der UFC gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 79. Minute verkürzten die Gäste auf 2:1 durch einen Freistoß, den Roman Eckmayr versenkte . Dieser Anschlusstreffer ließ das Spiel wieder spannend werden und sorgte für eine nervenaufreibende Schlussphase.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute, als die ASKÖ einen Elfmeter zugesprochen bekam. Fabian Hofer wurde im Strafraum gefoult, und Manuel Hintereiter verwandelte den Strafstoß sicher zum 3:1. Dieser Treffer besiegelte den Sieg der Schwertberger, die in den verbleibenden Minuten nichts anbrennen ließen. Nach einer dreiminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Mit diesem 3:1-Sieg sicherte sich die ASKÖ Schwertberg drei wichtige Punkte und konnte den ersten Erfolg in der neuen Saison feiern.

