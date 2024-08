Oedt 1b dominiert Gunskirchen mit klaren 3:0 Sieg und überzeugt zum Saisonstart

Details Samstag, 10. August 2024 11:45

Im zweiten Spiel der Landesliga Ost (OÖ) zeigte ASKÖ Oedt 1b eine überzeugende Leistung und besiegte die Union Gunskirchen auswärts mit 3:0. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gastgeber, konnten sie den Gästen aus Traun nicht viel entgegensetzen. Schon in den ersten Minuten setzte Oedt den Ton, und Gunskirchen konnte sich von diesem frühen Druck nicht erholen.

Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute konnte Jonathan Ndubisi Alukwu nach einem schnellen Angriff für ASKÖ Oedt 1b den Ball im Netz versenken und die Gäste mit 1:0 in Führung bringen. Diese frühe Führung gab den Gästen die nötige Sicherheit, und sie setzten Gunskirchen weiter unter Druck.

In der 11. Minute zeigte sich die Union Gunskirchen erstmals gefährlich. Nach einer tollen Kombination und einer Flanke von Schmuck zwang ein Oedt-Spieler seinen eigenen Torhüter zum Eingreifen. Trotz dieser Gelegenheit fand Gunskirchen nur langsam ins Spiel. In der 13. Minute hatte die Heimmannschaft ihre beste Phase, konnte das Spiel offener gestalten und einige Chancen kreieren. Besonders eine Riesenchance für Rajko Vujanovic in der 33. Minute sorgte für Aufsehen, als er nach einer Unsicherheit in der Oedter Abwehr beinahe den Ausgleich erzielt hätte.

Doch kurz darauf schlug Oedt erneut zu. Nach einem Eckball in der 36. Minute war es Jovan Petrovic, der mit einem Kopfball den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Die 2:0-Führung war zu diesem Zeitpunkt eher unglücklich für die Gastgeber, die nach dem frühen Rückstand wieder besser ins Spiel gefunden hatten. Trotz einiger weiterer Chancen blieb es bis zur Halbzeit beim 2:0 für ASKÖ Oedt 1b.

Oedt lässt nichts anbrennen

Nach der Pause setzte ASKÖ Oedt 1b ihren dominanten Spielstil fort. In der 53. Minute, erhöhte Elvir Huskic nach einem schnellen Angriff auf 3:0 für Oedt, was die Vorentscheidung in diesem Spiel bedeutete. Die Gastgeber gaben jedoch nicht auf und versuchten, weiterhin Chancen zu kreieren. In der 60. Minute kam Gunskirchen wieder besser ins Spiel und konnte die Partie zeitweise offen gestalten. Doch die Chancen blieben ungenutzt. Auch ein abgefälschter Schuss in der 75. Minute, der sich gefährlich senkte, konnte von den Gunskirchnern nicht verwandelt werden. Oedt zog in der 78. Minute das Tempo noch einmal an und setzte die Abwehr der Union Gunskirchen unter Druck.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte Gunskirchen noch einmal alles, um den Ehrentreffer zu erzielen. In der 90. Minute verfehlte ein Strahl aus 20 Metern das Tor nur knapp. Letztlich blieb es jedoch beim verdienten 3:0-Sieg für ASKÖ Oedt 1b. Mit diesem Sieg untermauerten die Gäste ihre Favoritenrolle in der Landesliga Ost und zeigten eine beeindruckende Leistung gegen einen kämpferischen, aber letztlich unterlegenen Gegner.

Herbert Panholzer, Trainer ASKÖ Oedt 1b:

„Mit dem frühen 1:0 hatten wir einen guten Start in die Partie. Anschließend hatten wir auch noch gute Möglichkeiten auf das 2:0, die wir aber leider liegen gelassen haben. Danach wurde es eher eine unschöne Partie; wir haben uns auf dem kleinen Platz nicht so leichtgetan. Das 2:0 vor der Halbzeit war dann aber eine Vorentscheidung. Wir haben danach nicht mehr viel zugelassen und sie wurden nur noch durch Standards gefährlich. Das 3:0 war letztlich die Entscheidung. Spielerisch war es nicht allzu großartig, aber wir sind sehr stark als eine Mannschaft aufgetreten.“

Landesliga Ost: Gunskirchen : ASKÖ Oedt 1b - 0:3 (0:2)

53 Elvir Huskic 0:3

36 Jovan Petrovic 0:2

2 Jonathan Ndubisi Alukwu 0:1

