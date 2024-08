Reaktion gezeigt: Güngör-Freistoß in Minute 96 beschert SV Garsten Punkt gegen Donau Linz

Details Samstag, 10. August 2024 13:48

Nachdem das Landesliga-Comeback des SV Garsten in Form einer 0:7-Klatsche gegen Titelfavorit ASKÖ Oedt 1b in der Vorwoche völlig in die Hose gegangen war, hatte man am gestrigen Abend den nächsten Kracher vor der Brust: Die ASKÖ Donau Linz gastierte im Steyrer Vorort. Dabei zeigte die Truppe von Alexander Ibser eine starke Reaktion zum ersten Spieltag und knöpfte – am Ende auch mit etwas Glück – den Kleinmünchnern einen Punkt ab. Dies verdankte man Sommer-Neuzugang Mehmetemin Güngör, der in Minute 96 via Freistoß ausgleichen konnte.

Chancenreiche erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann mit einem frühen Annäherungsversuch der Garstner, als Stefan Thallinger nach einem schnellen Einwurf Güngör fand, dessen Flanke jedoch von Torhüter David Plavac abgefangen wurde (3.). In den folgenden Minuten setzte Garsten den Gast unter Druck: Marco Krönigsberger zog in der 9. Minute über links durch und verfehlte das Tor nur knapp. Kurz darauf scheiterte Güngör per Kopfball am kurzen Eck (10.).

Aber auch die Donau kam zu Chancen in dieser munteren Anfangsphase: In der 15. Minute erzielten die Gäste nach einer Ecke dann auch vermeintlich den Führungstreffer, der aber wegen eines Handspiels nicht anerkannt wurde. Weitere Chancen blieben ungenutzt, sowohl durch die Kleinmünchner als auch durch die Garstner. Die Ibser-Elf hätte sich im ersten Abschnitt durchaus einen Treffer verdient, musste aber torlos den Gang in die Kabinen antreten – 0:0 lautete das Resultat zum Pausentee.

Garsten-Torwart Stern holt Freistoß heraus – Güngör sagt danke

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Die Donauraner kamen nach wie vor nicht so richtig in Fahrt, während die Hausherren durchaus wieder den einen oder anderen guten Nadelstich setzen konnten. In der 82. Minute platzte bei den Gästen dann überraschend doch der Knoten und man ließ in einer Aktion gewaltig Qualität aufblitzen: Shqiprim Vojvoda brachte die Gäste am Ende nach einem präzisen langen Ball in Führung.

Garsten gab sich aber nicht geschlagen und kämpfte weiter und tief in der Nachspielzeit sollte sich dies auf eine denkwürdige und verrückte Art und Weise bezahlt machen. In der 90. Minute zog Torhüter Yannick Stern nach einem Einwurf, den er selbst ausgeführt hatte, bis zum gegnerischen Sechzehner auf und war von den Gästen nur via Foul zu stoppen – ein Umstand, den man definitiv nicht alle Tage zu sehen bekommt. Noch banaler wurde dieses Unterfangen dann, als Güngör den errungenen Freekick rotzfrech flach an der Mauer vorbei ins Tor bugsierte zum vielumjubelten Ausgleich (96.).

Das Unentschieden belohnte den SV Garsten für eine beherzte Leistung, während ASKÖ Donau Linz nach einer umkämpften Partie mit einem Punkt die Heimreise antreten musste. Das Spiel war ein echtes Highlight der Runde und bot den Zuschauern spannende 96 Minuten Fußball.

Stimme zum Spiel

Alexander Ibser (Trainer SV Garsten):

„Aus unserer Sicht war das eine überragende Reaktion auf das erste Spiel, ich bin irrsinnig stolz auf die Mannschaft. Jetzt haben wir direkt angeschrieben in der Liga, das war das erste Lebenszeichen. Das ist hoffentlich der Beginn von viel mehr. Die Jungs haben es auf alle Fälle drauf und das haben sie gezeigt. Das war kämpferisch eine top Leistung, fußballerisch haben wir auch immer wieder unsere Klasse gezeigt und etliche Chancen erspielt. Wenn wir diese nützen hätten können, wäre der Spielverlauf auch ein ganz anderer gewesen."

Die Besten: Pauschallob SV Garsten

Landesliga Ost: SV Garsten : Donau Linz - 1:1 (0:0)

96 Mehmetemin Güngör 1:1

82 Shqiprim Vojvoda 0:1

Details

