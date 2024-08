USV St. Ulrich feiert deutlichen Auswärtssieg in St.Florian

Details Samstag, 10. August 2024 22:56

Am heutigen Samstagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen und dem USV St. Ulrich im Rahmen der 2. Runde der Landesliga Ost. Die Gäste aus St. Ulrich konnten im Auftaktspiel gegen Schwertberg nach einer turbulenten ersten Hälfte einen knappen, aber verdienten Heimsieg feiern. St. Florian musste hingegen eine knappe Niederlage gegen St. Magdalena hinnehmen.

Frühe Führung für die Gäste

Die Partie begann temporeich, und bereits in der 4. Minute ging der USV St. Ulrich in Führung. Norbert Schmid verwandelte eine Hereingabe von Arslan Nesimovic souverän zum 1:0. Nur wenige Minuten später hätte die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen fast den Ausgleich erzielt, doch ein Schuss von Donjet Mavraj verfehlte knapp das Ziel. Die Gastgeber versuchten, über die Flügel Druck zu machen, konnten aber keine klaren Chancen herausspielen.

In der 31. Minute kam es dann zur entscheidenden Szene: Gregor König, Abwehrspieler der Sängerknaben, sah nach einem Foulspiel an Nesimovic die rote Karte. In der Folge nutzte St. Ulrich die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Nur drei Minuten nach der roten Karte erzielte Peter Schöllhammer das 2:0 für die Gäste. Ein perfekt gespielter Angriff über die linke Seite, abgeschlossen mit einem präzisen Pass von Vorderderfler, ließ Schöllhammer am langen Pfosten völlig frei zum Abschluss kommen.

Konsequente Chancenverwertung

Nach der Halbzeitpause setzten die St. Ulricher ihre Dominanz fort. In der 57. Minute erhöhte Arslan Nesimovic nach einem schnellen Angriff auf 3:0. Die Florianer versuchten zwar, den Anschlusstreffer zu erzielen, aber die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ kaum etwas zu. In der 65. Minute fiel dann das 4:0 für die St. Ulricher. Mathias Spath traf nach einem Freistoß von Schöllhammer. Die Florianer gaben sich jedoch nicht auf und wurden in der 75. Minute belohnt: Dominik Jonas Zittmayr erzielte nach einer Hereingabe den Ehrentreffer zum 1:4. Doch die St. Ulricher hatten noch nicht genug. In der 81. Minute traf erneut Arslan Nesimovic zum 5:1-Endstand. Ein blitzschneller Konter überlief die Abwehr der Gastgeber, und Nesimovic blieb eiskalt vor dem Tor.

Die Schlussphase war geprägt von zunehmender Erschöpfung bei beiden Teams, und das Spiel plätscherte dahin. Ein Kopfball von Zittmayr in der 90. Minute wurde von Mitterbauer sicher gefangen, was die letzte nennenswerte Aktion des Spiels war. Mit diesem deutlichen Sieg festigte der USV St. Ulrich seine Position in der Liga und zeigte eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor. Die Sängerknaben aus St. Florian/Niederneukirchen hingegen müssen sich nach dieser Niederlage auf die nächste Herausforderung vorbereiten, wenn sie zum UFC Eferding reisen.

Andreas Milot, Trainer St. Ulrich:

"Wichtig ist, dass wir jetzt einfach gut in die Meisterschaft gestartet sind. Der Spielverlauf hat uns mit dem frühen Führungstreffer und dem Ausschluss bei dem Gegner natürlich in die Karten gespielt. Die Mannschaft kann das jedoch gut einordnen und weiß, dass wir mindestens genauso viel investieren müssen, um nächste Woche in Traun erfoglreich zu sein. Wir wollen uns auf den 6 Punkten keinesfalls ausruhen."

Spieler des Spiels: Paul Vorderderfler

Landesliga Ost: St. Florian/Niedern. : St. Ulrich - 1:5 (0:2)

81 Arslan Nesimovic 1:5

75 Dominik Jonas Zittmayr 1:4

65 Mathias Spath 0:4

57 Arslan Nesimovic 0:3

34 Peter Schöllhammer 0:2

4 Norbert Schmid 0:1

