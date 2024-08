Starke Union Putzleinsdorf muss sich Viktoria Marchtrenk geschlagen geben

Details Sonntag, 11. August 2024 14:20

Am gestrigen Samstagnachmittag gastierte die Union Putzleinsdorf bei der ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk. Beide Teams konnten ihren Saisonstart nicht ganz so erfolgreich starten wie erwartet: Die Viktoria fuhr nur einen Punkt bei Aufsteiger Eferding ein, die Mühlviertler zogen daheim gegen die ADmira den Kürzeren. Diesmal konnten die Marchtrenker durch eine konsequente Chancenverwertung und eine starke Defensivleistung überzeugen, während die Putzleinsdorfer trotz einiger guter Möglichkeiten letztendlich ineffizient blieben und ohne Punkte im Gepäck auf die Heimreise geschickt wurden.

Frühe Führung für die Viktoria Marchtrenk

Die erste Chance der Partie gehörte den Gästen: Alex Trenkwitz entwischte in Minute drei der Marchtrenker Abwehr, scheiterte aber freistehend vor dem Gehäuse an Keeper Tobias Petter. In der 8. Minute rächte sich diese fahrlässige Aktion dann. Stefan Marcinkovic erzielte das 1:0 für die Viktoria Marchtrenk, nachdem sein Abschluss unhaltbar abgefälscht wurde.

Infolgedessen flachte die Partie etwas ab, Chancen waren dementsprechend Mangelware. Immer wieder schlichen sich auf beiden Seiten Fehlpässe ein, besonders im Spielaufbau hatte die Union gewaltige Probleme – dieser Umstand führte kurz vor der Pause dann auch zum 2:0. Anes Sabic nutzte einen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste eiskalt zum 2:0. Die Heimelf ging somit mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Putzleinsdorf kämpft, aber Marchtrenk bleibt souverän

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Union Putzleinsdorf deutlich verbessert. Bereits in der 48. Minute erzielte Daniel Fuchs den Anschlusstreffer zum 2:1 nach einer Traumflanke und einem Nachschuss-Kopfball. Die Gäste häuften nun die Chancen auf den Ausgleich, doch die Marchtrenker Abwehr und der starke Torhüter verhinderten weitere Treffer.

In der 64. Minute dann der entscheidende Moment: Stefan Marcinkovic erzielte nach Vorarbeit von Jan Mühlgrabner sein zweites Tor des Tages und stellte mit einem Abschluss gegen die Laufrichtung von Keeper Magauer den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Trotz dieses Rückschlags gab Putzleinsdorf nicht auf und hatte in der Folgezeit weitere gute Chancen. Trenkwitz vergab erneut eine hochkarätige Möglichkeit, als er alleine auf das Tor zulief (82. Minute). Kurz vor Schluss hätte Putzleinsdorf beinahe noch einmal getroffen, doch ein Verteidiger der Marchtrenker klärte in letzter Sekunde auf der Linie (90. Minute). Auch wenn man an diesem Tag nicht die beste Leistung abrufen konnte, behielten die Hausherren die drei Punkte – auch dank einem überragend-aufspielenden Tobias Petter, der etliche Hochkaräter der Gäste entschärfen konnte.

Stimme zum Spiel

Dominik Feigl (Trainer ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk):

„Das war nicht die beste Leistung von uns, das war sich noch ausbaufähig. Drei Punkt sind aber drei Punkte und ich finde trotzdem, dass das ein Schritt in die richtige Richtung war."

Der Beste: Tobias Petter (TW, Marchtrenk)

Landesliga Ost: Viktoria Marchtrenk : Union Putzleinsdorf - 3:1 (2:0)

64 Stefan Marcinkovic 3:1

48 Daniel Fuchs 2:1

41 Anes Sabic 2:0

8 Stefan Marcinkovic 1:0

