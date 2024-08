Samir Mehmeti führt DSG Union Naarn zum ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 11. August 2024 14:42

Nach dem Auftaktsieg gegen den SV Traun hatte Aufsteiger SC Hörsching am gestrigen Samstagnachmittag die DSG Union Naarn vor der Brust. Die Machländer mussten an Spieltag eins eine herbe Pleite gegen Donau Linz einstecken und waren auf Wiedergutmachung aus – was auch gelingen sollte. Das erste Heimspiel der Naarner war von Anfang bis Ende hart umkämpft, doch ein Tor von Samir Mehmeti in der 63. Minute reichte, um die ersten drei Punkte der Saison einzufahren. Trotz vieler Chancen blieb das Ergebnis knapp, da die Mannschaften ihre Möglichkeiten nicht konsequent nutzten.

Ein torloser Auftakt

Es war ein etwas zäher Start, den knapp 150 Zuschauer bei brühender Hitze im Naarner Donauwell Stadion zu sehen bekamen. Die erste nennenswerte Aktion gab es erst nach einer knappen halben Stunde, als das Spiel endlich an Fahrt aufnahm. Nach einem Torschuss der Gäste hatten auch die Naarner eine Tormöglichkeit, doch es blieb vorerst beim 0:0.

In der 41. Minute bekam der SC Hörsching eine vielversprechende Freistoßmöglichkeit nach einem Foul von Lehbrunner an der 16er Linie. Doch die Chance konnte nicht in ein Tor umgemünzt werden. Kurz vor der Halbzeit hielt der Tormann der DSG Union Naarn das 0:0 fest und verhinderte somit eine mögliche Führung der Gäste.

Mehmeti sorgt für Sieg

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Mannschaften den Druck. In der 60. Minute kam es dann zum entscheidenden Moment des Spiels. Nach einem geblockten Schuss konnte Samir Mehmeti den Ball im Tor der Hörschinger unterbringen und brachte die DSG Union Naarn mit 1:0 in Führung.

Bereits drei Minuten später holte man auch zum Doppelschlag aus, als Florian Mairböck allein auf das Tor der Hörschinger zulief, doch sein Versuch den Torhüter zu überheben misslang. Die DSG Union Naarn verteidigte ihre Führung mit Leidenschaft, während die Hörschinger weiterhin nach einer Möglichkeit zum Ausgleich suchten.

In der 82. Minute versuchte Grinninger, das Spiel endgültig zu entscheiden, doch sein Schuss aus etwa 25 Metern war keine große Herausforderung für den Torwart des SC Hörsching. Fünf Minuten später bot sich Naarn die nächste Chance: Nach einem Konter lief Grinninger auf das Tor zu, doch sein Querpass misslang und die Möglichkeit verpuffte.

Dramatische Schlussphase

Die letzten Minuten der Partie waren in Anbetracht des knappen Spielstandes von Hochspannung geprägt. Naarn hatte in der 87. Minute eine weitere große Konterchance, als drei Spieler auf das Tor zuliefen, doch sie brachten den Ball nicht am Tormann vorbei. Mit Beginn der Nachspielzeit, die vier Minuten betrug, warf der SC Hörsching alles nach vorne. Alle elf Spieler drängten sich bei Standards im Strafraum der Naarner, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor.

Als der Schlusspfiff ertönte, war die Erleichterung bei den Spielern und Fans der DSG Union Naarn deutlich zu spüren. Der knappe 1:0-Sieg war hart erkämpft, doch letztlich verdient. Trotz vieler ungenutzter Chancen konnte die Mannschaft ihren ersten Heimsieg der Saison feiern und drei wichtige Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Stimme zum Spiel

Dominik Tauber (Sportlicher Leiter DSG Union Naarn):

„Das war aus meiner Sicht eine ausgeglichene Partie in der ersten Halbzeit. Danach war klar, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießt, wahrscheinlich als Sieger vom Platz gehen wird. Durch die Hitze hat man aber gemerkt, dass es schwierig ist für beide Mannschaften, keiner wollte einen Gegentreffer kassieren. Wir sind dann durch einen schönen Angriff in Führung gegangen, danach hat man auch gesehen, dass wir uns den Sieg verdient haben. Wir hatten noch zwei, drei hunderprozentige Chancen. Durch den Kräfteverschleiß und die Hitze konnten wir uns aber nicht belohnen mit dem 2:0. Hörsching war nach Standardsituationen schon gefährlich, da hätte auch immer was passieren können. Aufgrund der Chancenverteilung war der Sieg dann am Ende hochverdient. Wir haben uns irrsinnig gefreut für die Mannschaft, dass sie sich mit den ersten drei Punkten belohnen konnten."

Die Besten: Pauschallob DSG Union Naarn

Landesliga Ost: Union Naarn : Hörsching - 1:0 (0:0)

63 Samir Mehmeti 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.