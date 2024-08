Rosulek-Dreierpack: SC Marchtrenk und SK ADmira Linz trennen sich bei Offensivfeuerwerk remis

Details Sonntag, 11. August 2024 14:46

In einem torreichen und höchst-unterhaltsamen Spiel in der Landesliga Ost trennten sich der SC Marchtrenk und die ADmira Linz mit einem 3:3-Unentschieden. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte und war bis zur letzten Minute hart umkämpft. Besonders herausragend war Jindrich Rosulek vom SC Marchtrenk, der mit drei Toren einen wesentlichen Beitrag zum Endergebnis leistete. Die Gäste aus Linz zeigten ebenfalls eine starke Leistung und konnten durch Treffer von Tobias Wollendorfer, Jakub Rottner und Rafael Perschl ebenfalls überzeugen.

Erste Halbzeit: Führung für die Gäste

Die Begegnung begann dynamisch, und bereits in den ersten Minuten zeigte die ADmira Linz ihre Entschlossenheit. In der Anfangsphase war man so die tonangebende Mannschaft, während die Marchtrenker nicht ganz so gut in Fahrt zu kommen schienen. Dies mündete schließlich in der 37. Minute in den ersten Treffer des Spiels. Tobias Wollendorfer überlistete per Kopf den Torwart der Marchtrenker und erzielte das 0:1 für die Gäste. In den verbleibenden acht Minuten der ersten Hälfte gelang es den Hausherren auch nicht zurückzuschlagen.

Alles überragender Rosulek rettet Marchtrenk mit Hattrick

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SC Marchtrenk. In der 55. Minute gelang Jindrich Rosulek der Ausgleichstreffer zum 1:1 nach einem Freistoß. Dies setzte neue Kräfte bei den Marchtrenkern frei, und das Spiel wurde zunehmend spannender. Nur sechs Minuten später, in der 61. Minute, ging die ADmira Linz jedoch erneut in Führung. Nach einer herrlichen Kombination im Strafraum, bedient von Wollendorfer, traf Jakub Rottner zum 1:2.

Der SC Marchtrenk ließ sich davon nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 77. Minute kam es zu einer entscheidenden Szene: SC-Neuzugang Glibusic lieferte eine präzise Vorlage, und Rosulek verwandelte zum 2:2-Ausgleich in der 78. Minute. Doch die ADmira Linz antwortete postwendend. Nur wenige Minuten später, in der 86. Minute, erzielte Rafael Perschl das 2:3 für die Gäste, was von den mitgereisten Fans frenetisch gefeiert wurde.

Die Schlussphase der Partie war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 83. Minute hatte der SC Marchtrenk eine riesige Chance, die jedoch vom Torwart der ADmira vereitelt wurde. Doch die Marchtrenker gaben nicht auf und wurden in der letzten Minute der regulären Spielzeit belohnt. Jindrich Rosulek erzielte in der 90. Minute seinen dritten Treffer des Tages und sicherte dem SC Marchtrenk somit das 3:3-Unentschieden.

Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und das packende Spiel endete mit einem verdienten 3:3-Remis. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung und lieferten den Zuschauern ein spannendes und torreiches Fußballspiel.

Stimme zum Spiel

Michael Gruber (Trainer SK ADmira Linz):

„Die erste Halbzeit war sehr gut von uns, der Gegner ist eigentlich nur in der eigenen Hälfte gestanden und hat mit hohen Bällen gearbeitet. Wir haben uns schwer getan, Torchancen zu kreieren, weil sie wirklich tief gestanden sind. In der zweiten Hälfte ist Marchtrenk dann ein wenig offensiver geworden. Bitter ist, wenn du drei Mal in Führung gehst und die drei Punkte trotzdem nicht mitnimmst. Wir haben einfache Tore kassiert, die sicher zu verteidigen gewesen wären."

Die Besten: Alexander Mosbauer (IV, ADmira), Jakub Rottner (LM, ADmira)

Landesliga Ost: SC Marchtrenk : SK ADmira - 3:3 (0:1)

94 Jindrich Rosulek 3:3

86 Rafael Perschl 2:3

78 Jindrich Rosulek 2:2

61 Jakub Rottner 1:2

55 Jindrich Rosulek 1:1

37 Tobias Wollendorfer 0:1

