Nach 0:3-Rückstand: SV Garsten dreht Partie in Hörsching und kassiert Last-Minute-Ausgleich

Nach einem denkwürdigen und völlig verrückten Auftritt gegen die ASKÖ Donau Linz in der Vorwoche (zum Bericht) war der SV Garsten am gestrigen Mittwochabend zu Gast beim SC Hörsching. Auch diesmal kamen die Fans voll auf ihre Kosten: Nach einem 0:3-Rückstand stellten die Garstner die Partie in Abschnitt zwei völlig auf den Kopf, kassierten bittererweise aber dann in Minute 91 den 4:4-Ausgleich. Es war ein weiterer Auftritt für die Geschichtsbücher und ein Beweis, dass der SV Garsten, sowie der SC Hörsching mindestens in punkto Unterhaltungsfaktor eine absolute Bereicherung für die Landesliga Ost sind.

Furiose erste Halbzeit der Hörschinger

Das Spiel begann mit einem frühen Angriff der Garstner, die bereits in den ersten Minuten zwei Ecken verbuchen konnten. Doch die Hörschinger übernahmen schnell die Kontrolle und erzielten in der 12. Minute das erste Tor durch Toni Simunovic nach einer schönen Ecke. Nur elf Minuten später war Simunovic erneut zur Stelle und köpfte nach einer gefährlichen Flanke zum 2:0 ein.

Die Hörschinger ließen nicht nach und erhöhten in der 38. Minute auf 3:0 durch einen verwandelten Elfmeter von Michael Eckerstorfer, nachdem zuvor ein Foul im Strafraum geahndet worden war – man untermauerte in dieser Phase, dass man zumindest in dieser ersten Hälfte, bzw. über weite Strecken dieser, die klar bessere Truppe war. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Felix Bogner dann doch für Garsten den Anschlusstreffer erzielen, indem er den Ball ins flache Eck schoss. Mit einem Stand von 3:1 ging es in die Halbzeitpause.

Garsten kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann zunächst ruhiger, doch die Spannung nahm schnell wieder zu. In der 65. Minute verkürzte Julian Tischler auf 3:2, was Garsten neuen Auftrieb gab. Nur drei Minuten später sorgte Mehmetemin Güngör mit einem Ausgleichstreffer für Jubel bei den Garstner Fans.

Garsten dominierte nun das Spielgeschehen und erzielte in der 74. Minute durch Stefan Thallinger den Führungstreffer zum 4:3, nachdem er einen Elfmeter sicher verwandelte. Die Hörschinger schienen geschockt und hatten Mühe, ins Spiel zurückzufinden.

Doch der SC Hörsching gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 90. Minute gelang es Denni Kapetanovic, den vielumjubelten Ausgleichstreffer zum 4:4 zu erzielen. Mit einem letzten Aufbäumen schaffte es Hörsching, die drohende Niederlage abzuwenden und zumindest einen Punkt zu retten.

Nach fünf spannungsgeladenen Nachspielminuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Das Spiel endete mit einem 4:4-Unentschieden, das die Fans beider Teams zufriedenstellte.

Dieses Spiel wird sicherlich in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der zahlreichen Tore, sondern auch wegen des großen Einsatzes und der Moral, die beide Mannschaften gezeigt haben.

Stimme zum Spiel

Qerim Idrizaj (Trainer SC Hörsching):

„Wir haben uns nach der Niederlage in Naarn viel vorgenommen, da hätten wir auch mehr mitnehmen können oder sogar sollen. Der Matchplan gegen Garsten ist dann voll aufgegangen in der ersten Halbzeit, wir waren klar besser und hatten ihre Offensivreihe mit Güngör und Thallinger gut unter Kontrolle. Gleichzeitig waren wir immer brandig und gefährlich aus dem Spiel heraus, sowie bei Standards. Der Denkanstoß war eventuell dann das 3:1 kurz vor der Pause. In der Pause waren wir dann trotzdem noch voller Selbstvertrauen, anscheinend gibt es bei diesem Duell aber eine Vorgeschichte. In der ersten Hälfte waren so wir noch besser, in der zweiten Halbzeit war Garsten vorerst ehrlich gesagt auch besser. In der letzten Viertelstunde waren es dann wieder wir, weil wir unbedingt den Ausgleich wollten. Im Großen und Ganzen ist der Punkt dann gerecht. Klar wollten wir mehr nach der 3:0-Führung, am Ende geht der Punkt aber so in Ordnung."

Die Besten (SC Hörsching): Toni Simunovic (ZOM), Michael Eckerstorfer (ZDM), Jan Karlsberger (RF)

Landesliga Ost: Hörsching : SV Garsten - 4:4 (3:1)

91 Denni Kapetanovic 4:4

74 Stefan Thallinger 3:4

68 Mehmetemin Güngör 3:3

65 Julian Tischler 3:2

46 Felix Bogner 3:1

38 Michael Eckerstorfer 3:0

23 Toni Simunovic 2:0

12 Toni Simunovic 1:0

