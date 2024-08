Torflaute: St. Magdalena und DSG Union Naarn trennen sich torlos

Details Samstag, 17. August 2024 00:22

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SK St. Magdalena und der DSG Union Naarn in der 3. Runde der Landesliga Ost endete ohne Treffer. In einem intensiven Spiel, das von zahlreichen Chancen und starken Abwehrleistungen geprägt war, gelang es keiner der beiden Mannschaften, das Runde ins Eckige zu befördern. Die Partie endete somit mit einem 0:0-Unentschieden.

Intensive Anfangsphase ohne Tore

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, die Partie für sich zu entscheiden. In den ersten Minuten war es jedoch die Heimmannschaft aus Urfahr, die das Heft in die Hand nahmen. Die Gastgeber starteten besser in die Partie, während die Naarner ihre Kräfte in die Abwehrreihen legten, um den ersten Angriffen der Hausherren standzuhalten. Dies führte zu einer Topchance für St. Magdalena in der 23. Minute, als ein Kopfball von der Stange ins Aus ging und damit eine frühe Führung verpasste.

Die Gäste aus Naarn hatten ihre erste große Möglichkeit kurz zuvor in der 18. Minute gehabt, als sie gefährlich vor das Tor von St. Magdalena kamen, aber eine 100-Prozent-Chance vergaben. Die Chancen häuften sich, doch das Glück schien nicht auf Seiten der Angreifer zu sein. In der 39. Minute verzeichneten die Naarner ihre zweite Großchance des Spiels, ohne dass sich dies auf der Anzeigetafel niederschlug. Kurz vor der Halbzeit ereignete sich eine kuriose Situation im Strafraum der Gäste, als der Ball zweimal an die Stange prallte, jedoch auch hier kein Tor fiel.

Chancenreiche zweite Halbzeit ohne zählbaren Erfolg

Nach der Pause setzten beide Teams ihre Bemühungen fort, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Das Spiel wurde zunehmend spannender, auch wenn die Qualität des gebotenen Fußballs nicht immer überzeugen konnte.

Die DSG Union Naarn kam in der 73. Minute zu einer weiteren gefährlichen Möglichkeit, doch der Schlussmann von St. Magdalena parierte glänzend und rettete somit vorübergehend das 0:0. Die Gäste setzten ihre Angriffsbemühungen fort und in der 86. Minute stand erneut ein Spieler der Naarner alleine vor dem Tor, aber wieder konnte der Keeper der Gastgeber klären und das Unentschieden wahren.

Am Ende blieben die Bemühungen beider Mannschaften unbelohnt. Das Spiel endete schließlich mit einem torlosen Unentschieden, das den Spielverlauf gut widerspiegelte. Trotz der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten konnte keiner der Angreifer den entscheidenden Treffer setzen. Diese Punkteteilung lässt sowohl St. Magdalena als auch die DSG Union Naarn mit gemischten Gefühlen zurück, da beide Mannschaften sicherlich auf einen Sieg gehofft hatten.

Stimme zum Spiel

Harald Kondert (Trainer SK St. Magdalena):

„Naarn hat sicher die besseren Chancen gehabt, um in Führung zu gehen, da waren auch einige 1-gegen-1 dabei. Die konnten sie aber nicht nützen, weil unser Tormann heute überragend war. Wir hatten auch ein paar Sitzer und vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz. In Summe war es für uns ein gewonnener Punkt."

Die Besten SKM: Marko Culjak (IV), Jeroen Huysmans (TW)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.