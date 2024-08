SC Marchtrenk bezwingt Union Putzleinsdorf in einem torreichen Aufeinandertreffen mit 3:2

Details Samstag, 17. August 2024 11:35

Die Partie zwischen Union Putzleinsdorf und SC Marchtrenk in der Landesliga Ost bot den Zuschauern am Freitagabend ein Aufeinandertreffen mit fünf Toren, zahlreichen Offensivaktionen und ein Duell mit schlussendlich zehn Gelben Karten. Die Gäste aus Marchtrenk gingen früh in Führung und konnten den Vorsprung bis zur Halbzeit ausbauen. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd der Putzleinsdorfer in der zweiten Hälfte, sicherte sich Marchtrenk letztlich den Sieg.

Frühe Doppelführung für Marchtrenk

Die Begegnung begann mit einer starken Offensive der Gäste. Bereits in der 14. Minute fiel das erste Tor: Adama Moustapha Traore erzielte das 0:1 für SC Marchtrenk. Kurz darauf, in der 18. Minute, legte Julian Peterstorfer nach und baute die Führung auf 0:2 aus. Ein Klärungsversuch der Putzleinsdorfer landete direkt vor Peterstorfer, der den Ball unhaltbar ins Tor schoss.

Die Union Putzleinsdorf hatte in der Anfangsphase Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Eine vielversprechende Chance ergab sich in der 16. Minute, als Alex Trenkwitz nach einem Kopfball nur knapp am Marchtrenker Torhüter scheiterte. Doch trotz dieses kurzen Aufbäumens ging es mit einem 0:2 in die Halbzeitpause.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieben die großen Chancen zunächst aus. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine, und es war weiterhin Marchtrenk, die das Spielgeschehen bestimmte. In der 54. Minute vergab ein Marchtrenker Spieler die Chance auf die Vorentscheidung, als er nach einem Fehlpass allein auf das Putzleinsdorfer Tor zulief, aber den Ball über das Tor setzte.

Putzleinsdorf kämpft sich zurück

Die Putzleinsdorfer bewiesen jedoch Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 58. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen, den Danilo Duvnjak sicher verwandelte und damit den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Nur sechs Minuten später gelang Jonas Pechmann der Ausgleich. Mit einem trockenen Abschluss aus 20 Metern traf er genau ins rechte Eck und stellte auf 2:2.

Die Euphorie bei den Gastgebern war groß, und sie drängten auf den Führungstreffer. Eine Riesenchance ergab sich in der 60. Minute, als Trenkwitz knapp am Tor vorbeischoss. Schließlich hatten die Gäste das letzte Wort. In der 73. Minute traf Jindrich Rosulek nach einem Gestochere im Strafraum zum 2:3 für SC Marchtrenk. In der 88. Minute hätten die Putzleinsdorfer erneut den Ausgleichstreffer erzielen können, doch der Marchtrenker Torwart parierte den gefährlichen Abschluss. Trotz aller Bemühungen der Union Putzleinsdorf in den letzten Minuten konnten sie den Rückstand nicht mehr aufholen. Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und die Putzleinsdorfer mussten sich erneut geschlagen geben.

Adam Kensy, Trainer SC Marchtrenk:

„Wir haben stark begonnen und sind dominant aufgetreten. Wir hatten viele Torchancen und haben uns dementsprechend auch Tore erarbeitet. Die erste Hälfte ist insgesamt wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Auch nach der Halbzeitpause blieben wir die bessere Mannschaft, konnten das wichtige, dritte Tor jedoch nicht erzielen. Wir haben große Chancen liegengelassen und auf einmal erhielt Putzleinsdorf durch einen Fehler von uns einen Strafstoß. Mit dem ersten Schuss auf unser Tor, erzielten sie somit das 2:1. Dieser Anschlusstreffer hat sie beflügelt und sie erzielten auch gleich noch den 2:2-Ausgleichstreffer. Mit der Zeit nahmen wir das Spiel letztlich aber wieder in die Hand und haben noch das wichtige 3:2-Siegtor erzielt. Es war eine wirklich harte Partie; Putzleinsdorf hat bis zum Schluss extrem gekämpft, die haben bis zum Abpfiff acht, neun gelbe Karten bekommen."

Die Besten SC Marchtrenk: Adama Traore, Giuliano Bernardoni, Bastian Horner

Landesliga Ost: Union Putzleinsdorf : SC Marchtrenk - 2:3 (0:2)

73 Jindrich Rosulek 2:3

65 Jonas Pechmann 2:2

59 Danilo Duvnjak 1:2

18 Julian Peterstorfer 0:2

14 Adama Moustapha Traore 0:1

