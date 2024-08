Zwei Eigentore und Last-Minute-Treffer bei torreichem Unentschieden zwischen Viktoria Marchtrenk und ASKÖ Schwertberg

Details Samstag, 17. August 2024 12:18

Am gestrigen Freitagabend kam es in der Landesliga Ost zum Aufeinandertreffen zwischen Viktoria Marchtrenk und ASKÖ Schwertberg. Während die Hausherren mit einem Sieg und einem Unentschieden in die Saison starteten, haben die Gäste bisher drei Punkte nach zwei Spielen auf ihrem Konto. Diese Partie endete letztlich mit einem packenden 3:3 und besonders in den Schlussminuten wurde es noch einmal richtig dramatisch, als die Gastgeber den späten Ausgleich erzielten.

Fehlerreiche erste Halbzeit

Bereits in der 22. Minute gingen die Gastgeber in Führung, da Felix Schmiedhuber durch einen schweren Fehler den Ball ins eigene Tor beförderte. Doch die Antwort der Gäste aus Schwertberg ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später, in der 23. Minute, nutzte Gregor Barth einen Tormannfehler der Marchtrenker aus und erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, gab es den nächsten schweren Patzer in der Defensive und das nächste Eigentor der Schwertberger brachte die Hausherren erneut in Führung. Nur eine Minute später gelang Manuel Hinterreiter nach einem erneuten Abwehrfehler der Ausgleichstreffer zum 2:2, was den Halbzeitstand markierte.

Ausgleichstreffer in 90+3

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Spiel intensiv und hart umkämpft. In der 65. Minute war es Ilke Demir von ASKÖ Schwertberg, der einen weiteren Abwehrfehler der Marchtrenker nutzte und die Gäste mit 2:3 in Führung brachte. Die Gastgeber zeigten großen Kampfgeist und belohnten sich in der 90. Minute für ihre Bemühungen. Fabian Brenner erzielte den umjubelten Ausgleichstreffer zum 3:3 und sicherte der Viktoria Marchtrenk damit spät einen Punkt.

Julian Reindl, Trainer ASKÖ Schwertberg:

„Grundsätzlich wären wir im Vorhinein mit diesem Punkt in Marchtrenk zufrieden gewesen, durch diesen späten Ausgleichstreffer ist man im Nachhinein aber schon etwas traurig, dass es nicht für den Sieg gereicht hat. Alles in allem aber ein sehr, sehr zufriedenstellender Auftritt von der Mannschaft, mit letztlich auch einem verdienten Remis. Wir wollen diese positive Stimmung auch ins nächste Spiel gegen Putzleinsdorf mitnehmen und im Heimspiel erneut stark auftreten. Offensiv funktioniert es bei uns bisher sehr gut, vor allem durch Standardsituationen sind wir oft gefährlich. Jedoch sind wir gleichzeitig defensiv anfällig bei Standards und uns passiert noch der ein oder andere individuelle Fehler.

Die Besten ASKÖ Schwertberg: Anel Dudakovic und Gregor Barth

Landesliga Ost: Viktoria Marchtrenk : ASKÖ Schwertberg - 3:3 (2:2)

93 Fabian Brenner 3:3

65 Ilke Demir 2:3

45 Manuel Hinterreiter 2:2

44 Eigentor durch Julian Resch 2:1

23 Gregor Barth 1:1

22 Eigentor durch Felix Schmiedhuber 1:0

