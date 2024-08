Erster Saisonsieg! UFC Eferding zwingt St. Florian in die Knie

Details Sonntag, 18. August 2024 10:43

Der UFC Eferding hat in einem spannenden und hart umkämpften Spiel seinen ersten Saisonsieg in der neuen sportlichen Umgebung eingefahren. Die Eferdinger setzten sich mit einem knappen 1:0 gegen die SPG TTI St. Florian/Niederneukirchen durch. Andreas Buchroither erzielte das entscheidende Tor, das den Gastgebern den wichtigen Sieg bescherte.

Frühes Tor bringt Eferding in Führung

Die Partie begann mit einem munteren Start auf beiden Seiten, als die Mannschaften sofort den Vorwärtsgang einlegten. Bereits in der 13. Minute durften die Fans des UFC Eferding jubeln. Andreas Buchroither gelang es, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Ein Treffer, der sich als immens wichtig herausstellen sollte.

Die Florianer versuchten umgehend zu reagieren und hatten in der 19. Minute eine gute Gelegenheit, als ein Ballverlust der Eferdinger beinahe zum Ausgleich führte. Doch das Glück war auf der Seite der Gastgeber. Auch eine vielversprechende Freistoßsituation in der 22. Minute brachte den Gästen nichts ein. Nach einer kurzen Trinkpause in der 25. Minute setzten beide Teams ihre Bemühungen fort, wobei ein Eferdinger durch einen schönen Fallrückzieher in der 36. Minute für Aufsehen sorgte, das Spielgerät aber nicht im Kasten unterbingen konnte. Eine Minute später zeigte der Gastgeber erneut seine Offensivqualitäten mit einer schönen Aktion und einem Torschuss, der allerdings auch nicht den Weg ins Tor fand.

St. Florian/Niederneukirchen drängt vergeblich auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck und kamen zu einigen Chancen. In der 57. Minute musste der Torhüter des UFC Eferding sein ganzes Können aufbieten, um den Ball mit einer Superparade über die Latte zu lenken. Die folgende Ecke der Florianer brachte jedoch nichts ein.

Die Florianer kamen immer besser ins Spiel, während die Hausherren etwas nachließen. Dies spiegelte sich auch in der 73. Minute wider, als die Gäste weiterhin Druck machten, jedoch ohne zählbaren Erfolg blieben. Eine weitere gute Möglichkeit in der 82. Minute, als ein Freistoß weit über das Gehäuse flog, ließ die Gäste erneut verzweifeln.

In der 79. Minute ereignete sich dann eine Schlüsselszene, als Donjet Mavraj von St. Florian/Niederneukirchen die Rote Karte sah und seine Mannschaft in Unterzahl weiterspielen musste. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit versuchten die Gäste weiterhin, den Ausgleich zu erzielen, doch es sollte ihnen nicht gelingen.

In der Schlussphase des Spiels warfen die Florianer noch einmal alles nach vorne, doch der UFC Eferding verteidigte geschickt und ließ keinen Treffer zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff, und die Gastgeber konnten ihren ersten Saisonsieg feiern. Ein wichtiger Erfolg, der den Eferdingern Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben dürfte.

Mit diesem Sieg reist der UFC Eferding am nächsten Samstag mit gestärktem Rücken nach Traun, während die Florianer weiter auf den ersten Punktgewinn der Saison hoffen.

Stimme zum Spiel

Viktor Mach (Sportlicher Leiter UFC Eferding):

„Grundsätzlich war das ein sehr wichtiger Erfolg und unglaublich gute drei Punkte für uns. Wir wissen, dass wir eher gegen den Abstieg spielen werden. Trotzdem haben wir gestern zu viele Chancen zugelassen, das müssen wir in den Griff kriegen und offensiv auch unsere Gelegenheiten selbst nützen. Wir nehmen den Sieg aber mit und schauen jetzt auf die nächste Woche, wenn wir mit dem SV Traun auf ein Team treffen, welches noch nicht angeschrieben hat."

Der Beste: Andreas Buchroither (UFC Eferding)

Landesliga Ost: Eferding : St. Florian/Niedern. - 1:0 (1:0)

13 Andreas Buchroither 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.