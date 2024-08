Tor-Festival in der Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b besiegt SK ADmira Linz mit 7:2

Details Sonntag, 18. August 2024 11:48

In einer torreichen Partie der 3. Runde der Landesliga Ost setzte sich die ASKÖ Oedt 1b souverän gegen SK ADmira Linz mit 7:2 durch. Die Hausherren dominierten das Spiel von Anfang an und zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Offensivleistung. Die Tore für Oedt erzielten Petrovic, Huskic, Alukwu, Aigner, Vulic und Rudel, während für die Admira Linz Schmid und Wollendorfer trafen. Oedt unterstrich so den starken Start in die Saison und seine Ambitionen in der Liga, kassierte man diesmal zwar zum ersten Mal Gegentore, fuhr aber erneut problemlos drei Zähler ein.

Starker Beginn der Hausherren

Das Spiel begann mit einer ersten gefährlichen Aktion der ASKÖ Oedt 1b im Strafraum der Gäste, doch Torhüter Eibl konnte klären. Kurz darauf hatte die ADmira Linz ihre erste Chance, als Rottner mit einem Distanzschuss den Oed-Schlussmann prüfte, aber ohne Erfolg. Die Hausherren übernahmen zunehmend die Kontrolle und nach einer Standardsituation fiel das erste Tor. In der 14. Minute war es dann soweit: Jovan Petrovic erzielte das 1:0 für die ASKÖ Oedt 1b. Die Dominanz der Gastgeber hielt an, und in der 38. Minute erhöhte Elvir Huskic nach einer gelungenen Kombination auf 2:0. Die Admira-Abwehr stand weiterhin stark unter Druck, während Oedt die Führung zur Halbzeit verdient behauptete.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel gelang es der ADmira Linz, mit einem sehenswerten Tor von Andre Schmid in der 47. Minute den Anschluss zum 2:1 zu erzielen. Doch die Antwort der Oedt 1b ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später stellte Jonathan Ndubisi Alukwu mit einem Treffer den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Das Spiel blieb spannend und offen, doch die Hausherren ließen sich nicht beirren. In der 59. Minute war es Florian Aigner, der das 4:1 für die ASKÖ Oedt 1b erzielte. Die Gäste aus Linz kämpften weiter und belohnten sich in der 78. Minute mit einem Kopfballtor von Tobias Wollendorfer zum 4:2.

Die letzten Minuten des Spiels gehörten jedoch ganz den Hausherren. Jonathan Ndubisi Alukwu traf in der 82. Minute erneut und erhöhte auf 5:2. Nur vier Minuten später zauberte Matej Vulic einen Traumfreistoß zum 6:2 in die Maschen. Den Schlusspunkt setzte Finn Rudel in der 89. Minute mit seinem Treffer zum 7:2-Endstand.

Die ASKÖ Oedt 1b zeigte eine beeindruckende Offensivleistung und entschied die Partie letztlich deutlich für sich. Die Admira Linz konnte dem hohen Tempo und der spielerischen Klasse der Hausherren nur phasenweise etwas entgegensetzen. Insgesamt war es ein unterhaltsames und torreiches Spiel, das den Zuschauern einiges bot.

Stimme zum Spiel

Herbert Panholzer (Trainer ASKÖ Oedt 1b):

„Wir waren diesmal defensiv nicht so konzentriert und entschlossen wie in den ersten beiden Partien. Die ADmira ist eine gute junge Mannschaft, die bis zum Schluss ambitioniert aufgetreten ist. Als die Kräfte dann nachließen, haben wir die Tore erzielen können. Was die Offensive betrifft, bin ich wieder zufrieden, defensiv müssen wir uns wieder steigern. Da bin ich aber zuversichtlich, die Leute wissen das selber."

Landesliga Ost: ASKÖ Oedt 1b : SK ADmira - 7:2 (2:0)

89 Finn Rudel 7:2

86 Matej Vulic 6:2

82 Jonathan Ndubisi Alukwu 5:2

78 Tobias Wollendorfer 4:2

59 Florian Aigner 4:1

49 Jonathan Ndubisi Alukwu 3:1

47 Andre Schmid 2:1

38 Elvir Huskic 2:0

14 Jovan Petrovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.